La Bombonería de As Pontes vende por tercera vez un Primero en El Niño

Amparo Bocelo, Alba Caneiro y Adrián Vazquez, de La Bombonería, ayer en el interior de la administración tras recibir la cartelería con el premio Daniel Alexandre

No ser primerizos en esto de repartir fortuna no ha restado ni un ápice de ilusión a Adrián Vázquez, uno de los responsables de La Bombonería de As Pontes que este lunes daba un Primer Premio en el Sorteo del Niño. Su madre, Amparo Bocelo, es la propietaria, también despacha su mujer, Alba Caneiro.

“Estamos nerviosos y felices”, expresaba el lotero, confirmando que fue un décimo distribuido a través del sistema de máquina el único que se vendió allí, llevándose el comprador o compradora 200.000 euros a cambio de 20. Eso sí, desconocen quién puede ser el vecino o vecina que recordará este 6 de enero durante el resto de su vida.

Ponteses de la suerte

Además de estar “afiliados” al Niño —ya tocó allí el Primero el 6 de enero de 2021 y de 2024, añadiendo además un Tercero el pasado 2025 que también salpicó a Ares y a Ferrol—, La Bombonería es una de las administraciones que más premios repartió de los 20 concellos de la comarca.

Ya lo hacía antes de que Adrián Vázquez y su madre cogiesen el traspaso en 2019, pero se ha incrementado con el paso de los años y se ha diversificado la fortuna en todos los juegos y apuestas que despachan.

Así, en el Sorteo Extraordinario de Navidad, otra de las grandes citas anuales con los bombos, fueron noticia hasta en cinco ocasiones. La primera de ellas en 2014, cuando dieron un Segundo Premio del número 92845 (1.250.000 euros a la serie), seguida de otra en 2016, fecha en la que vendieron un Quinto: el 22259.

Dos años después, la cifra de la alegría fue el 67774, un Cuarto, y en 2020, al vender el 72898, posterior al Gordo, repartieron 31.500 euros a la serie. Finalmente, en 2024 dieron otro Cuarto despachando el 77768; es decir, 20.000 euros por décimo.

No obstante, también han ido repartiendo hermosas cuantías en otros de los juegos de Loterías y Apuestas del Estado. En La Bonoloto, por ejemplo, destaca el premio de Segunda Categoría que dieron el 3 de octubre de 2012, adjudicando 653.392,83 euros por seis aciertos y, muy especialmente, los casi dos millones que “llovieron” el 20 de febrero de 2016 con otro de Primera por el que llegaron a embolsarse en As Pontes 1.875.208 euros.

A mayores, el 14 de marzo de 2023 se selló allí un billete de El Millón premiado con esa misma cantidad, mientras que sendos sorteos de sábado de la Lotería Nacional regaron a La Bombonería con un Segundo en febrero de 2021 (90753, 250.000 euros a la serie) y un Primero en enero de 2024 (56859, 1.000.000 euros a la serie). Por último, este pasado jueves también le dieron una alegría a quien se llevó una participación premiada con 30.000 euros.

Los más dulces

Esta administración mixta de Loterías de As Pontes abrió sus puertas en 1983 y lleva repartiendo desde entonces “los premios más dulces de toda España”, tal y como señalan ellos mismos con humor. Ubicados en el corazón de la villa minera, en el once de la Praza do Hospital, además de suerte e ilusión también despachan bombones y golosinas, de ahí el nombre del establecimiento.

Explican, asimismo, que están especializados en la “creación de exitosas peñas” y que, desde sus inicios, “ayudamos a grupos de personas en su puesta en marcha y su gestión”, animando a las personas interesadas a ponerse en contacto con ellos para formalizar nuevos grupos de juego que, a juzgar por su historial, tendrían la fortuna casi garantizada.

El Niño crece

El Sorteo Extraordinario del Niño registró una facturación de 864.682.360 euros en toda España, siendo Galicia la segunda comunidad en la que más se incrementaron las ventas: un 5,46%, llegando a un gasto medio por habitante de 20,46 euros, algo más de un décimo. En el caso concreto de la provincia de A Coruña, aunque ha crecido un 6,02%, la inversión por persona es menor, de 19,16 euros.