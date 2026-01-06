La “Almirante Juan de Borbón” parte este jueves de Ferrol para integrarse en una agrupación de la OTAN

Imagen de archivo de una despedida de la fragata en el muelle del Arsenal ferrolano Emilio Cortizas

La fragata “Almirante Juan de Borbón” (F-102) partirá este jueves de su puerto base en Ferrol para integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN SNMG-1.

Desde la Armada informan de que el acto de despedida tendrá lugar por la mañana –comenzará a las 10.00 horas– en el muelle número 4 del Arsenal, estando presidido el acto por el general de brigada, comandante de la Fuerza de Protección, Manuel García Ortiz.

La fragata “Almirante Juan de Borbón” inicia la vuelta a casa Más información

Así las cosas, el buque participará en las operaciones de esta unidad marítima multinacional en aguas del Atlántico Norte y el Mar Báltico. Cabe recordar que estas agrupaciones navales operan de forma continua, permitiendo a la Alianza disponer de una capacidad de reacción rápida ante posibles crisis y garantizando la libertad de navegación en zonas estratégicas.