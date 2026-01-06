Mi cuenta

Ferrol

La “Almirante Juan de Borbón” parte este jueves de Ferrol para integrarse en una agrupación de la OTAN

El acto de despedida será en el muelle número 4 y estará presidido por Manuel García Ortiz

Redacción
06/01/2026 17:18
Imagen de archivo de una despedida de la fragata en el muelle del Arsenal ferrolano
Imagen de archivo de una despedida de la fragata en el muelle del Arsenal ferrolano
Emilio Cortizas
La fragata “Almirante Juan de Borbón” (F-102) partirá este jueves de su puerto base en Ferrol para integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN SNMG-1.

Desde la Armada informan de que el acto de despedida tendrá lugar por la mañana –comenzará a las 10.00 horas– en el muelle número 4 del Arsenal, estando presidido el acto por el general de brigada, comandante de la Fuerza de Protección, Manuel García Ortiz.

Un momento de la ceremonia de clausura del ejercicio Unitas

La fragata “Almirante Juan de Borbón” inicia la vuelta a casa

Más información

Así las cosas, el buque participará en las operaciones de esta unidad marítima multinacional en aguas del Atlántico Norte y el Mar Báltico. Cabe recordar que estas agrupaciones navales operan de forma continua, permitiendo a la Alianza disponer de una capacidad de reacción rápida ante posibles crisis y garantizando la libertad de navegación en zonas estratégicas.

