Ferrol celebra su patrón, San Xiao, añadiendo un día más de fiestas navideñas

El tradicional arroz con leche se repartirá en la Plaza de la Constitución Daniel Alexandre

La ciudad naval vive el 7 de enero su última jornada festiva del periodo navideño, el día de San Xiao, el patrón de la urbe, que se caracteriza por tres cosas: la entrega del galardón de Ferrolán o Ferrolá do Ano y de las Insignias de Oro; la degustación del postre típico, el arroz con leche, y la recepción a la corporación invitada para renovar el hermanamiento con Lugo, acudiendo cada año en estas fechas a Ferrol para participar en la efeméride.

De este modo, a las diez de la mañana, el alcalde, José Manuel Rey, presidirá la firma de las personas distinguidas en el Libro de Oro del Concello como pistoletazo de salida a los actos institucionales en el salón de recepciones del Palacio Municipal. A continuación, a las 10.30 horas, el regidor, acompañado del alcalde de Lugo, Miguel Fernández, concejales de ambas corporaciones y parte de las personas distinguidas durante el evento asistirán a la eucaristía en la concatedral, oficiada por el obispo Fernando García Cadiñanos.

La gala dará comienzo a las 11.45 horas en el teatro Jofre y será allí donde ambos regidores renueven lazos de confraternización y ofrezcan sendos discursos e intercambios de obsequios, como es tradición. Pero, además, será el momento de honrar a personas y entidades que se han distinguido por diferentes motivos a lo largo del año que acaba de concluir.

La historiadora Esperanza Piñero de San Miguel es la Ferrolá do Ano 2025, que recibe el galardón, aprobado por unanimidad en el pleno de los grupos políticos con representación municipal, en reconocimiento a su destacada trayectoria investigadora y a su firme compromiso con la conservación y divulgación de la historia de Ferrol y su comarca.

Además, la también docente ha sido una pieza clave en la creación del Museo de Ferrol y una de las impulsoras del Foro cidadán polo Ferrocarril. Es directora de la publicación FerrolAnálisis y autora de numerosos artículos y obras dedicados a personajes ilustres y cuestiones sociales e históricas fundamentales para conocer la evolución de la urbe, por lo que está considerada como una referencia intelectual y académica imprescindible en la memoria de la ciudad.

Las Insignias de Oro irán a parar, en primer lugar y a título póstumo, a Manuel Luaces, ingeniero de la antigua Astano y profesor titular de Ingeniería técnica, además de director del departamento de Ingeniería Industrial de la UDC. Destacan desde el Concello su impulso a la colaboración entre la Universidad y el tejido empresarial, así como su compromiso con el deporte local.

La segunda insignia será para el pintor Andrés Gabarres, finalista del 60º Premio Reina Sofía de Pintura y escultura, ganador de múltiples premios a nivel nacional y, aunque residente en Madrid, ha expuesto en numerosas ocasiones en su ciudad natal y en la comarca, además de contar con obra suya tanto muralística como de pintura, entre ellas el retrato de Fernando Miramontes que figura en el salón de plenos del Concello de Ferrol.

Los fundadores del restaurante O Parrulo, Celestina Martínez y José Martínez, decanos de la restauración ferrolana, recibirán también su insignia en reconocimiento por su labor de preservación del patrimonio gastronómico, desde que en 1968 abrieron su primer bar, que se ha convertido en referente de cocina tradicional de la ciudad y gallega.

La doctora en Historia Anabel Bello Platas será otra de las galardonadas, por su riguroso trabajo sobre Ferrol y su entorno. Sus obras, señalan desde el Concello, son pilares para la preservación de la memoria colectiva.

Otra de las insignias que hoy se entregan irá a parar a manos de Teresa Valcarce Gracini por su promoción cultural e histórica entre España y Estados Unidos, ya que está afincada en Washington. Es conferenciante y consultora y entre sus reconocimientos se encuentra la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, otorgada por el Rey de España por conseguir que un retrato de Bernardo de Gálvez, militar español clave en la independencia estadounidense, fuese expuesto en el Senado de EEUU, que era una reivindicación de más de 200 años de antigüedad.

Esta jornada de San Xiao concluirá por la tarde, con la tradicional degustación popular y gratuita del arroz con leche, en la plaza de la Constitución, a partir de las 17.30 horas, como fin de fiesta.