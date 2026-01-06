Casi un tercio de los hogares ferrolanos se componen de mayores de 65 años

La media de edad de los ferrolanos que viven solos está casi una década por encima de la de Santiago D.A.

Casi uno de cada tres hogares en el término municipal de Ferrol, concretamente el 29,58% –8.117 viviendas– está compuesto por una o más personas mayores de 65 años. Así lo detalla la última Enquisa estrutural a fogares del Instituto Galego de Estatística (IGE), publicada recientemente y con datos correspondientes a 31 de diciembre de 2024.

En este sentido, el documento autonómico constata que la incidencia en la urbe naval es la mayor de las siete grandes ciudades, siendo la segunda Ourense, con un 26,15%, seguida de A Coruña (24,36), Lugo (24,28), Vigo (21,75), Pontevedra (20,77) y Santiago (20,05). Cabe señalar, no obstante, que dicho porcentaje varía notablemente cada año, superado en el último lustro únicamente por 2021, con un 32,88% de los hogares, pero a la vez cercano a los seis puntos a la del ejercicio 2023 (23,37).

El estudio, de este modo, cifra en 27,441 las viviendas ocupadas en el término municipal, un dato consistente con los de anualidades anteriores salvo en 2023, en el que se registró un incremento temporal hasta los 29.045. De este total para 2024, el 53,8% de las residencias no cuentan con ningún habitante de 65 o más años –una notable caída respecto a los años anteriores, con una media entre el 57 y el 58%, con la excepción de 2021, en el que se situó en el 49,7%–, mientras que el 27,8 tienen un residente en ese rango de edad y el 18,35% dos o más.

Teniendo en cuenta estos resultados, se puede concluir que casi dos tercios de los hogares de la ciudad naval no tienen ocupantes mayores de 65, pero que el tercio restante está compuesto únicamente por vecinos de esta edad. De hecho, el estudio constata que la media de edad por residencia unipersonal también se disparó en 2024, subiendo hasta los 67,25 años frente a los 63,36 de 2023 o los 62,13 de 2022 –además de ser casi una década superior a la más baja del listado de las grandes ciudades, Santiago, con 56,97 años–.

Composición

Al margen de los datos generacionales, el estudio del IGE muestra que la mayoría de los hogares ferrolanos, concretamente un 33,8% están habitados por dos personas, seguidos de los vecinos que viven solos (27,4%), tres residentes (21,8) y, finalmente, cuatro o más (16,9). En cuanto a su estructura, el porcentaje más elevado, de un 28,99%, se corresponde a parejas con hijos, tras los cuales están, nuevamente, los domicilios individuales (27,4%), parejas sin descendencia (24,71) y, finalmente, unidades familiares monoparentales y de “outro tipo” –9,66 y 9,23%, respectivamente–.

Viendo la evolución interanual desde 2020, se puede observar que el balance de hogares unipersonales se ha mantenido estable durante el último lustro, mientras que las parejas con hijos van en aumento –con notables caídas en 2021 y 2023, eso sí– y aquellas sin ellos, en descenso –se pasó del 27 al 24% en tan solo cinco años–, lo que refleja el incremento poblacional registrado durante los últimos dos ejercicios, en parte impulsado por un aumento en la actividad económica en el municipio. Asimismo, teniendo en cuenta que las mencionadas bajadas en las unidades familiares con descendencia se corresponden con dos ejercicios en los que se registraron incrementos en los hogares monoparentales y con un solo habitante –13,58 y 27,20% en 2021 y 13,23 y 27,74% en 2023, respectivamente–, los datos parecen indicar un aumento de las rupturas sentimentales durante esos años.

Gastos

En términos económicos, el pasado 2024 experimentó un repunte tanto en los hogares que tienen gastos de hipoteca como de alquiler en su vivienda principal, lo que muestra un incremento en las compras de inmuebles respecto a ejercicios anteriores y, al mismo tiempo, que aquellos que no tienen una casa en propiedad optan cada vez más por el arrendamiento.

Así, esta última modalidad pasó de suponer el 16,39% de los hogares al 19,68 en tal solo un año, mientras que en el caso de las expensas hipotecarias la subida fue aún mayor, pasando del 15,57% en 2023 al 19,5 a finales de 2024.