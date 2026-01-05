Mi cuenta

Diario de Ferrol

Una firma coruñesa adquiere la propiedad de la inacabada urbanización de A Cabana

El complejo de San Antonio está formado por 30 viviendas, de las que 18 son chalés y el resto pisos

X. Fandiño
X. Fandiño
05/01/2026 00:01
Imagen de archivo de parte del conjunto, localizado en San Antonio
Imagen de archivo de parte del conjunto, localizado en San Antonio
Jorge Meis
La urbanización del llamado Mirador de A Cabana, un conjunto de chalés y pisos que comenzó a levantarse en los últimos tiempos de la burbuja inmobiliaria de la década de los 2000 en Ferrol, ya tiene nuevo dueño. 

La sociedad que a finales del ejercicio 2024 tenía la propiedad, Azeronor, acaba de formalizar a través de su marca comercial Ártabra Real Estate la venta de este activo en A Cabana a un grupo empresarial de la provincia que opera en toda España. 

Las empresas del sector, entre las que se encuentran tanto la vendedora como la nueva propietaria, tiene interés en expandir su actividad en una comarca en crecimiento que en estos momentos ofrece buenas expectativas de empleo, con las mejores cifras de afiliación a la Seguridad Social de la última década y media, principalmente, como reflejan los datos del Instituto Galego de Estatística –IGE– por el empuje del naval, con carga de trabajo garantizada para la próxima década. La promoción de A Cabana forma parte de un lote de activos adquiridos por el grupo Azeronor en estos últimos tiempos. 

Características

El Mirador de A Cabana se concibió en su momento como urbanización para una clientela de poder adquisitivo medio-alto. Sin embargo, la quiebra de la promotora la llevó al abandono en el que se mantuvo hasta que la sociedad Azeronor, a través de Ártabra Real Estate, la adquirió hace poco más de un año. 

Aunque la distribución de los espacios interiores deberá concretarla la nueva propiedad, las viviendas de El Mirador de A Cabana se levantan sobre una parcela de alrededor de 12.000 metros cuadrados. Según la información publicada por Ártabra Real Estate en su página web, se planteaban tres tipos diferentes: chalés (18) y apartamentos y dúplex (12), con características diferenciadas. 

Los primeros tienen una superficie construida de 256 metros cuadrados, con una propuesta de cuatro dormitorios y tres baños, así como un jardín propio y sótano. Los apartamentos tienen dimensiones variables desde 89 metros cuadrados, con dos cuartos y dos baños, mientras que los dúplex parten de los 128 metros cuadrados, con tres habitaciones, dos baños y un despacho convertible. 

Obra mayor en Ferrol

La operación de A Cabana se produjo el mismo año en el que el Concello batirá su récord de licencias de obra mayor, aunque faltan por conocerse los datos correspondientes a diciembre. 

Tal como adelantaba la concejala de Urbanismo, Blanca García Olivares, hace unas semanas, en los once primeros meses del pasado 2025 se emitieron 146 permisos, más que en los años anteriores: en 2024 eran 125 al término del penúltimo mes del año; en 2023, 105; en 2022, 138; y en 2021, 116. 

