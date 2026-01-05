Sus Majestades visitan a los pacientes infantiles del Marcide antes de iniciar sus cabalgatas

Visita de los Reyes a los pacientes de menor edad en el Marcide Cedida

Antes de que en la tarde de este día 5 los Reyes Magos recorran Ferrol y comarca por las calles en sus tradicionales cabalgatas y reciban a los niños y niñas en Concellos, plazas u otras instalaciones, Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar quisieron visitar a quienes no podrán salir a la calle a verlos, los menores que se encuentran ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Así, a las diez de la mañana, recién llegados de Oriente, los Reyes Magos se personaron en el Marcide, ante la expectación de residentes y profesionales, donde los recibió el director de Atención Hospitalaria, José Lorenzo Muñoz; la directora de Procesos de Soporte, Soledad Brage; la directora de Enfermería, Isabel Turnes; y la supervisora de Humanización, Laura Almeida.

Melchor se dirige a una pequeña Cedida

La preparación de la visita estuvo organizada por las supervisoras de enfermería de Pediatría del 1º y 3º andar, Carmen Gallego Nuevo y Yolanda Durán Diéguez, respectivamente, quien, junto con el personal de las diferentes unidades, facilitaron el trabajo de Sus Majestades para poder así repartir regarlos y caramelos entre los niños y niñas ingresados en el hospital, así como entre el personal, que pudo disfrutar de la presencia de los Reyes Magos.

Los Reyes llevaron obsequios a los pacientes del CHUF Cedida

La visita al hospital duró alrededor de dos horas, ya que sus Majestades tienen un día cargado de actos y muchos niños y niñas a los que visitar en esta ajetreada jornada.