Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Sus Majestades visitan a los pacientes infantiles del Marcide antes de iniciar sus cabalgatas

Melchor, Gaspar y Baltasar acudieron en la mañana de la víspera de Reyes al CHUF

Redacción
05/01/2026 13:35
Visita de los Reyes a los pacientes de menor edad en el Marcide
Visita de los Reyes a los pacientes de menor edad en el Marcide
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Antes de que en la tarde de este día 5 los Reyes Magos recorran Ferrol y comarca por las calles en sus tradicionales cabalgatas y reciban a los niños y niñas en Concellos, plazas u otras instalaciones, Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar quisieron visitar a quienes no podrán salir a la calle a verlos, los menores que se encuentran ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Así, a las diez de la mañana, recién llegados de Oriente, los Reyes Magos se personaron en el Marcide, ante la expectación de residentes y profesionales, donde los recibió el director de Atención Hospitalaria, José Lorenzo Muñoz; la directora de Procesos de Soporte, Soledad Brage; la directora de Enfermería, Isabel Turnes; y la supervisora de Humanización, Laura Almeida.

melchor marcide
Melchor se dirige a una pequeña
Cedida

La preparación de la visita estuvo organizada por las supervisoras de enfermería de Pediatría del 1º y 3º andar, Carmen Gallego Nuevo y Yolanda Durán Diéguez, respectivamente, quien, junto con el personal de las diferentes unidades, facilitaron el trabajo de Sus Majestades para poder así repartir regarlos y caramelos entre los niños y niñas ingresados en el hospital, así como entre el personal, que pudo disfrutar de la presencia de los Reyes Magos.

reyes marcide 2
Los Reyes llevaron obsequios a los pacientes del CHUF
Cedida

La visita al hospital duró alrededor de dos horas, ya que sus Majestades tienen un día cargado de actos y muchos niños y niñas a los que visitar en esta ajetreada jornada.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Las rebajas comienzan este miércoles

Ferrolterra cierra 2025 con 543 desempleados menos que el año anterior
X. Fandiño
Sol Agra, deputada de Lingua da Deputación da Coruña

A Deputación da Coruña recibe 25 solicitudes para financiar persoal técnico de normalización lingüística
Redacción
Donación comida Vegalsa Eroski

Vegalsa-Eroski reparte 4.200 kilos de alimentos en su donación solidaria para Reyes
Redacción
Parador mercado Filispin

El primer “market” de Filispín aunó talento, música, arte en directo y numeroso público en Ferrol
Marta Corral