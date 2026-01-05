Sus Majestades visitan a los pacientes infantiles del Marcide antes de iniciar sus cabalgatas
Melchor, Gaspar y Baltasar acudieron en la mañana de la víspera de Reyes al CHUF
Antes de que en la tarde de este día 5 los Reyes Magos recorran Ferrol y comarca por las calles en sus tradicionales cabalgatas y reciban a los niños y niñas en Concellos, plazas u otras instalaciones, Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar quisieron visitar a quienes no podrán salir a la calle a verlos, los menores que se encuentran ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.
Así, a las diez de la mañana, recién llegados de Oriente, los Reyes Magos se personaron en el Marcide, ante la expectación de residentes y profesionales, donde los recibió el director de Atención Hospitalaria, José Lorenzo Muñoz; la directora de Procesos de Soporte, Soledad Brage; la directora de Enfermería, Isabel Turnes; y la supervisora de Humanización, Laura Almeida.
La preparación de la visita estuvo organizada por las supervisoras de enfermería de Pediatría del 1º y 3º andar, Carmen Gallego Nuevo y Yolanda Durán Diéguez, respectivamente, quien, junto con el personal de las diferentes unidades, facilitaron el trabajo de Sus Majestades para poder así repartir regarlos y caramelos entre los niños y niñas ingresados en el hospital, así como entre el personal, que pudo disfrutar de la presencia de los Reyes Magos.
La visita al hospital duró alrededor de dos horas, ya que sus Majestades tienen un día cargado de actos y muchos niños y niñas a los que visitar en esta ajetreada jornada.