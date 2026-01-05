Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Sumar visibiliza el problema del transporte en Ferrolterra a través de una carta a Óscar Puente

La formación reclama al ministro actuaciones de urgencia en la conexión de la ciudad con A Coruña y Gijón

Redacción
05/01/2026 17:42
El ministro admitió en diciembre que sabía de la protesta del Foro Cidadán polo Ferrocarril
El ministro admitió en diciembre que sabía de la protesta del Foro Cidadán polo Ferrocarril
Emilio Cortizas
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Secretaría Xeral del Movemento Sumar Galicia ha decidido tirar de ingenio y, aprovechando las fechas navideñas, ha remitido una “carta aos Reis Magos” dirigida al ministro Óscar Puente con el objetivo de visibilizar la situación del transporte en Galicia en general y en Ferrolterra en particular. La misiva, con tono jocoso, propone al responsable estatal un viaje a través de la AP-9 –que tendría que abonar él para ser consciente del incremento en los costes del vial–, haciendo diferentes paradas para conocer actuaciones necesarias que, tras muchos años, siguen sin ejecutarse, como es el caso del bypass de Betanzos.

En este contexto, pero al margen de la carta, la formación expresó la necesidad de que Puente Santiago “coñeza a realidade da liña A Coruña-Ferrol”, así como de mejorar la ruta de ancho métrico entre la ciudad naval y Gijon de cara a “garantir unha mobilidade máis xusta, accesible e coherente coas necesidades da comarca”.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El inspector principal y jefe de la Policía Local de Ferrol, José Antonio Chao

La Xunta reconoce la labor del jefe de la Policía Local de Ferrol y del comandante de la Fupro
Redacción
El encargo tendrá un plazo de ejecución de tres meses

Arranca la licitación de las obras de mejora de varios caminos en el rural ferrolano
J Guzmán
La hilera de nichos del extremo sur ya está finalizada y el hormigonado del acceso a la nueva zona también se ha completado

El Concello no concederá más prórrogas a las obras del cementerio municipal
J Guzmán
Avance de las obras de la nueva unidad de la residencia de mayores

As Pontes estrenará este año 2026 su residencia de salud mental
Verónica Vázquez