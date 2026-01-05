Sumar visibiliza el problema del transporte en Ferrolterra a través de una carta a Óscar Puente

El ministro admitió en diciembre que sabía de la protesta del Foro Cidadán polo Ferrocarril Emilio Cortizas

La Secretaría Xeral del Movemento Sumar Galicia ha decidido tirar de ingenio y, aprovechando las fechas navideñas, ha remitido una “carta aos Reis Magos” dirigida al ministro Óscar Puente con el objetivo de visibilizar la situación del transporte en Galicia en general y en Ferrolterra en particular. La misiva, con tono jocoso, propone al responsable estatal un viaje a través de la AP-9 –que tendría que abonar él para ser consciente del incremento en los costes del vial–, haciendo diferentes paradas para conocer actuaciones necesarias que, tras muchos años, siguen sin ejecutarse, como es el caso del bypass de Betanzos.

En este contexto, pero al margen de la carta, la formación expresó la necesidad de que Puente Santiago “coñeza a realidade da liña A Coruña-Ferrol”, así como de mejorar la ruta de ancho métrico entre la ciudad naval y Gijon de cara a “garantir unha mobilidade máis xusta, accesible e coherente coas necesidades da comarca”.