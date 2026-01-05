Roscones, el último asalto gastronómico de la Navidad
En estas jornadas ya se han visto colas, que serán todavía más largas este martes
Tal y como manda la tradición, este martes, 6 de enero, lo suyo es desayunar ya un trozo de roscón de Reyes, el último plato típico con el que se dice adiós a la Navidad aunque, en el caso de Ferrol, todavía quede el arroz con leche.
De nuevo, en el centro comercial Odeón han querido tener un detalle con su clientela y repartir entre quienes presentaron un tique de compra superior a 10 euros un total de 350 dulces en la Plaza de Eventos. No obstante, las colas en las pastelerías y los obradores han sido también una estampa habitual estas últimas jornadas.
Lugares ya clásicos como Martínez en Fene, los dos despachos de Gascón (carretera de Castilla y Real), la confitería París, La Hogaza de Oro o Miga’s han vuelto a triunfar, pero también se ha abierto paso la propuesta renovada de Keriko, con venta al público en la calle Carlos III de Esteiro y en la plaza de Amboage.