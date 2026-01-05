Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Roscones, el último asalto gastronómico de la Navidad

En estas jornadas ya se han visto colas, que serán todavía más largas este martes

Redacción
05/01/2026 23:46
Odeón reparto de Roscones
Odeón reparto de Roscones
Daniel Alexandre
Tal y como manda la tradición, este martes, 6 de enero, lo suyo es desayunar ya un trozo de roscón de Reyes, el último plato típico con el que se dice adiós a la Navidad aunque, en el caso de Ferrol, todavía quede el arroz con leche

Odeón reparto de Roscones
Cola en Odeón para conseguir un roscón este lunes
Daniel Alexandre

De nuevo, en el centro comercial Odeón han querido tener un detalle con su clientela y repartir entre quienes presentaron un tique de compra superior a 10 euros un total de 350 dulces en la Plaza de Eventos. No obstante, las colas en las pastelerías y los obradores han sido también una estampa habitual estas últimas jornadas. 

Cabalgata Reis Ferrol

Ni el granizo pudo con los Reyes Magos, que repartieron ilusión por toda Ferrolterra

Lugares ya clásicos como Martínez en Fene, los dos despachos de Gascón (carretera de Castilla y Real), la confitería París, La Hogaza de Oro o Miga’s han vuelto a triunfar, pero también se ha abierto paso la propuesta renovada de Keriko, con venta al público en la calle Carlos III de Esteiro y en la plaza de Amboage.

