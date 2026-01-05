Ni el granizo pudo con los Reyes Magos, que repartieron ilusión por toda Ferrolterra

Cabalgata Reis Ferrol Daniel Alexandre

“Ferrol es grande”. Así terminó Baltasar el discurso que Sus Majestades dieron en el balcón del Palacio Municipal para poner el broche de oro a una cabalgata, la ferrolana, que sin poder esquivar la lluvia cumplió con las expectativas de un público familiar que volvió a llenar todo el recorrido del cortejo real, de Ultramar a A Magdalena.

Sin embargo, el periplo de los Reyes empezó mucho antes en la jornada de este lunes visitando a quienes más necesitan ahora que sus deseos se cumplan: los y las menores hospitalizados en Arquitecto Marcide.

Por mar

En paralelo, durante la mañana, fueron “tres Sabias” las que acudieron al centro cívico de Canido de la mano de Movilidad Humana para realizar actividades con una treintena de niños y niñas que también pudieron disfrutar de una chocolatada.

No obstante, si hubo un momento de la jornada en el que la ciudad de Ferrol empezó a revivir su infancia fue, como suele ocurrir, con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar al muelle de Curuxeiras pasadas ya las cinco de la tarde.

Galería De Curuxeiras a A Magdalena: las imágenes de la cabalgata de los Reyes Magos en Ferrol Ver más imágenes

Cada uno en su propia embarcación y con mucho menos público esperando porque la lluvia amenazaba, el granizo que cayó copioso justo en su desembarco no impidió que se parasen a repartir caramelos y a sacarse fotografías con todas las familias que se lo pidiesen.

Roscones, el último asalto gastronómico de la navidad Más información

Se subieron, además, a una tarima que les esperaba al lado de La Cortina para dirigirse por primera vez a pequeños y pequeñas, animándolos a ver la cabalgata y haciéndolo, además, con un perfeccionado acento ferrolano.

A todo filispín

En tres cochazos se desplazaron de Ferrol Vello a Ultramar, sin perder la oportunidad de ir saludando desde el techo solar por todo el trayecto hasta la calle Venezuela, inicio de la comitiva real. Desde allí, completaron su itinerario por Colombia, carretera de Castilla, Pontevedra, Cuntis, Roi Xordo, plaza de España, María, Arce, Real y Rubalcava, para rematar en la plaza de Armas.

La constante amenaza de chaparrón —cayeron varios durante la tarde y las capas de Sus Majestades así lo constataron— provocó que la cabalgata fuese inusualmente rápida y, en total, su paso duró algo menos de 15 minutos. Asimismo, hubo a quien le pareció que su volumen estaba lejos del de los otros años.

Sea como fuere, lo que sí se aplaudió de nuevo fue el tramo silencioso que volvió a facilitar a las personas con sensibilidad auditiva el poder ver la cabalgata en igualdad de condiciones, al igual que la tarima accesible en la plaza de España para quien tenga movilidad reducida.

El gran dragón de tres cabezas fue un éxito Daniel Alexandre

Fueron once las carrozas que formaron parte de la comitiva, siendo la más esperada este año la que compartían las guerreras K-pop y Hello Kitty. A mayores, también participaron personajes tan conocidos como Pikachu, Vaiana y Lilo & Stitch, acompañados musicalmente por varias agrupaciones locales y con las coreografías de diversas entidades con sede también en la comarca. Asimismo, fueron muy aplaudidas las estructuras elaboradas con globos —dos pájaros, un enorme dragón de tres cabezas y varias piñas de lo más coloridas— y los tragafuegos.

“Mofletes”, gran ausente

El remolque con carbón para aquellas personas que se hayan portado mal —sobre todo adultas— y la carroza del Arsenal, con su mítica réplica de la Puerta del Dique, cerraron un cortejo real en el que se echó de menos a uno de sus integrantes históricos: “Mofletes”, el camión clásico de los Bomberos de Ferrol que siempre participaba llevando a unos doce o quince pequeños.

Confirman desde el parque de A Gándara que se trata de la primera vez, sin contar alguna avería, que el vehículo no participa por falta de efectivos. Y es que, recuerdan, su participación en la cabalgata se cubría con personal en horas extras, turnos que han eliminado como medida de presión para que el gobierno local se siente a negociar las discrepancias que el colectivo tiene con respecto a la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Los Reyes a su llegada al Palacio Municipal de Ferrol Daniel Alexandre

“Llevamos un mes esperando que el alcalde nos reciba”, indican, lamentando no tener personal suficiente para cumplir con uno de sus servicios más queridos, el de la cabalgata de Reyes Magos.

“Crepúsculo de ilusións” en Narón

Sus Majestades tuvieron sus comitivas y recepciones en otros rincones de Ferrolterra —Fene, Neda, Ares, Mugardos, Valdoviño, As Somozas, Cedeira, Pontedeume, As Pontes, Cerdido, Cariño, Ortigueira y Cabanas, que tiene hoy, desde las 11.30, otra cabalgata hasta Lavandeira—, pero la segunda más multitudinaria fue de nuevo la de Narón, que este año llevaba por título “Un crepúsculo de ilusións”.

Narón volvió a ofrecer un espectáculo muy cuidado con varias “performances” en la comitiva real Daniel Alexandre

Salió a las 18.00 del CEIP de Xuvia para discurrir por la carretera de Castilla hasta la plaza de Galicia, compartiendo los Reyes Magos el protagonismo con personajes luminosos salidos de un cuento. Fueron un total de siete las carrozas que se desplegaron y cinco los espectáculos de gran formato que el público disfrutó: “Estrelas”, que abrió el desfile; “A danza das Cartas”; Candore”; “Cores da Noite”, y “Atalantes”.

La corporación recibió a Sus Majestades Daniel Alexandre

Además, el acompañamiento musical corrió a cargo de la Banda de Gaitas de Narón y la Banda de Música da Agrupación Cultural Musical Sementeira, y las coreografías fueron de la mano de la Escola da Danza naronesa y Amei. Ahora, toca irse a dormir pronto para que este martes, por la mañana, la magia vuelva a los hogares de todo el mundo en forma de regalos y, sobre todo, de ilusiones. ¡Feliz noche de Reyes!