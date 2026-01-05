La Xunta reconoce la labor del jefe de la Policía Local de Ferrol y del comandante de la Fupro

El inspector principal y jefe de la Policía Local de Ferrol, José Antonio Chao Emilio Cortizas

La Consellería de Presidencia, Xustiza y Deportes anunció hoy lunes, a través del Diario Oficial de Galicia (DOG), la relación de reconocimientos al mérito policial –Cruces de plata y bronce y distintivos de permanencia y honoríficos– para los profesionales del cuerpo adscrito a la Comunidad Autónoma y para aquellas unidades y personas que hayan colaborado activamente con este servicio.

Así, entre los galardonados en este último apartado se encuentran el inspector principal y jefe de la Policía Local de Ferrol, José Antonio Chao Cabana, y el comandante de la Fuerza de Protección de la Armada en Ferrol (Fupro), Manuel García Ortiz. Dentro de los reconocimientos honoríficos se encuentran también, a nivel de organismos, el Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en León; la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable (Brilat) “Galicia” VII, de Pontevedra; y a la Dirección Xeral de Defensa do Monte, entidad dependiente de la Consellería do Medio Rural.