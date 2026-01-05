Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El primer “market” de Filispín aunó talento, música, arte en directo y numeroso público en Ferrol

El Parador reunió este domingo a doce marcas en una “pop up” organizada por cinco jóvenes ferrolanas

Marta Corral
Marta Corral
05/01/2026 00:25
Parador mercado Filispin
El goteo de público fue constante durante todo el día en la planta baja del Parador de Turismo de Ferrol
Daniel Alexandre
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Si su pretensión, tal y como avanzaban en sus redes sociales, era llegar para quedarse, a juzgar por el éxito de la primera de las citas que convocaron este domingo desde el movimiento Filispín les auguramos toda la vida que ellas quieran darle a este proyecto, nacido de cinco talentosas jóvenes de Ferrolterra

Las emprendedoras Ana de la Muela (Meraki Brand), Marta Corral (15.405), Lola González (Marea Sunset), Yasmina Martínez (Marto) y Ana Álvarez (Goiaba Studio) están detrás de la “pop up” que se celebró de 11.00 a 21.00 horas en el Parador de Turismo de Ferrol, una cita abierta a todo tipo de público que recibió, a lo largo de la jornada, un aluvión de visitas. No en vano, su propuesta iba más allá e incluyó música, sesión vermú y “tardeo”, además de la posibilidad de jugar a la Play o al billar. 

Además de sus proyectos personales, otras nueve marcas se sumaron al evento ofreciendo una gran diversidad de creaciones, desde calzado a complementos, pasando por prendas y bolsos con el sello de Betrayed, Galoa, Farfalla Joyas, Chavs, Nómadas 24/7, Pegada Barefoot, Mandylu, Waves y Mocco Experience

Parador mercado Filispin
Martin 0ne pintando una de sus creaciones en directo
Daniel Alexandre

A mayores, poniendo banda sonora a la estuvieron DJ Adrián Díaz (Wki Music) a mediodía y los Hermanos Ramos desde las seis de la tarde. Entretanto, el artista local Martin 0ne realizó en directo una de sus fantásticas obras pictóricas. 

"Un diez de diez"

Después de cerrar las puertas a las 21.00, las organizadoras no ocultaban su felicidad, enumerando que había ido "un montón de gente, estamos supercontentas con la respuesta y fue el plan alternativo en un domingo que no había nada organizado en Ferrol porque aquí tuvimos de todo; le damos un diez de diez".

Las marcas que estuvieron junto a las suyas les trasladaron que el evento fue también para ellas "positivo, estuvieron contentos y no hubo horas muertas", un extremo al que contribuyó, sin duda, la música: "Fue genial, una fiesta, e invitaba a que la gente se quedara".

Parador mercado Filispin
DJ Adrián Díaz (Wki Music) abrió la veda musical
Daniel Alexandre

Así, mientras las primeras horas estuvieron más concurridas por personas de más edad e incluso familias, a lo largo del día fue el público más joven el que disfrutó del "market", un evento que, confirman las cinco "filispinas", no será el único: "Marcas y público nos animan a repetir, así que 'se vienen cositas'", concluyen entre risas.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de parte del conjunto, localizado en San Antonio

Una firma coruñesa adquiere la propiedad de la inacabada urbanización de A Cabana
X. Fandiño
Reis Magos Odeón

Los Reyes hacen su magia para llegar a todos los rincones de Ferrolterra
Marta Corral
Reyes en Curuxeiras meis

Todo listo para la mítica entrada por mar de los Reyes Magos en Ferrol
Redacción
concurso decoracion navidad fene_19332606.jpg

Cinco propuestas navideñas de Fene resultan ganadoras en el Certame de Decoración de Nadal del Concello
Redacción