El primer “market” de Filispín aunó talento, música, arte en directo y numeroso público en Ferrol

El goteo de público fue constante durante todo el día en la planta baja del Parador de Turismo de Ferrol Daniel Alexandre

Si su pretensión, tal y como avanzaban en sus redes sociales, era llegar para quedarse, a juzgar por el éxito de la primera de las citas que convocaron este domingo desde el movimiento Filispín les auguramos toda la vida que ellas quieran darle a este proyecto, nacido de cinco talentosas jóvenes de Ferrolterra.

Las emprendedoras Ana de la Muela (Meraki Brand), Marta Corral (15.405), Lola González (Marea Sunset), Yasmina Martínez (Marto) y Ana Álvarez (Goiaba Studio) están detrás de la “pop up” que se celebró de 11.00 a 21.00 horas en el Parador de Turismo de Ferrol, una cita abierta a todo tipo de público que recibió, a lo largo de la jornada, un aluvión de visitas. No en vano, su propuesta iba más allá e incluyó música, sesión vermú y “tardeo”, además de la posibilidad de jugar a la Play o al billar.

Además de sus proyectos personales, otras nueve marcas se sumaron al evento ofreciendo una gran diversidad de creaciones, desde calzado a complementos, pasando por prendas y bolsos con el sello de Betrayed, Galoa, Farfalla Joyas, Chavs, Nómadas 24/7, Pegada Barefoot, Mandylu, Waves y Mocco Experience.

Martin 0ne pintando una de sus creaciones en directo Daniel Alexandre

A mayores, poniendo banda sonora a la estuvieron DJ Adrián Díaz (Wki Music) a mediodía y los Hermanos Ramos desde las seis de la tarde. Entretanto, el artista local Martin 0ne realizó en directo una de sus fantásticas obras pictóricas.

"Un diez de diez"

Después de cerrar las puertas a las 21.00, las organizadoras no ocultaban su felicidad, enumerando que había ido "un montón de gente, estamos supercontentas con la respuesta y fue el plan alternativo en un domingo que no había nada organizado en Ferrol porque aquí tuvimos de todo; le damos un diez de diez".

Las marcas que estuvieron junto a las suyas les trasladaron que el evento fue también para ellas "positivo, estuvieron contentos y no hubo horas muertas", un extremo al que contribuyó, sin duda, la música: "Fue genial, una fiesta, e invitaba a que la gente se quedara".

DJ Adrián Díaz (Wki Music) abrió la veda musical Daniel Alexandre

Así, mientras las primeras horas estuvieron más concurridas por personas de más edad e incluso familias, a lo largo del día fue el público más joven el que disfrutó del "market", un evento que, confirman las cinco "filispinas", no será el único: "Marcas y público nos animan a repetir, así que 'se vienen cositas'", concluyen entre risas.