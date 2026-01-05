El Concello no concederá más prórrogas a las obras del cementerio municipal

La hilera de nichos del extremo sur ya está finalizada y el hormigonado del acceso a la nueva zona también se ha completado D.A.

El pasado 29 de octubre, en el marco de una visita a las instalaciones del cementerio de Catabois, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, afirmó que los trabajos de la primera fase de ampliación del camposanto estarían finalizados el pasado 31 de diciembre. No obstante, como detalló esta mañana el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, las malas condiciones meteorológicas registradas durante el último mes del año han obligado al Concello ferrolano a conceder una tercera prórroga a la empresa responsable de estas labores.

“Este es un proyecto antiguo que hubo que modificar y en un principio contaba con un plazo de ejecución de ocho meses”, señala el edil, explicando que la presente, hasta marzo, será la tercera y última extensión de dicho período. El encargo, según recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público, se adjudicó a la compañía Xestión Ambiental de Contratas el 18 de septiembre de 2024 y se formalizó nueve días después, estando programado el final de las obras para el mes de mayo. Así, la primera moratoria amplió el plazo hasta octubre de 2025 y la segunda hasta finales de diciembre, contando con que no sería necesaria una nueva dado el avanzado estado de los trabajos.

Último aplazamiento

“La previsión era acabarlo en diciembre, pero las inclemencias del tiempo y los problemas en el suministro de materiales, que siempre se usa un poco como justificación, llevaron a la empresa a pedir esta última prórroga”, apunta. En este sentido, el responsable de Obras e Servizos incide en que, si bien se ha concedido por los fuertes temporales que azotaron la comarca durante el último mes del año, no solo no se contempla ninguna otra extensión, sino que, de no estar finalizadas en marzo, el Concello tomará medidas contra la adjudicataria.

“A partir de ahí el Ayuntamiento no va a tener contemplaciones”, sentenció Tomé López, avanzando que se estudia imponer sanciones económicas a la compañía, pero que, llegado el caso, “tendrán que ser los juristas y técnicos municipales” los que determinen la penalización que se impondrá. “Lo que está claro es que estas obras tienen que estar terminadas definitivamente ese mes”.

Estado de las obras

En cuanto al estado actual del proyecto, lo cierto es que las labores no han avanzado mucho desde la visita de finales de octubre. Según relata el concejal, en cuanto finalice el parón de actividad navideño, se completará el cierre perimetral –que, como se recordará, en los laterales será el definitivo, mientras que en la parte trasera se levantará uno temporal hasta que, por necesidades de espacio, se acometa la futura fase 2–.

Las zonas ajardinadas serán de las últimas labores que se acometan D.A.

Sobre el terreno, se puede apreciar que en los últimos meses se ha completado buena parte del hormigonado del acceso a esta nueva sección del camposanto y las aceras, en este mismo material, que bordean las dos nuevas hileras de sepulturas. Asimismo, los módulos del pasillo sur ya se encuentran prácticamente terminados, mientras que en los del extremo norte se ha finalizado la construcción de su estructura. Quedaría pendiente, por tanto, construir el osario –que no ha experimentado avances desde octubre, cuando ya estaba concluida su base– y finalizar los nichos y las zonas ajardinadas que se incluyen en el proyecto.

No obstante, en previsión de que se pudiera producir otro retraso, como finalmente sucedió, el Concello habilitó 65 sepulturas en caso de necesidad. “Lo que no queremos es tener que tocar más zonas verdes en el entorno del cementerio antiguo”, subrayó el edil ferrolano en referencia a las diferentes ampliaciones realizadas en el pasado, en las que se instalaron nuevas hileras de nichos entre las existentes por falta de espacio.

Fase 2 y otras actuaciones

Por último, en relación al futuro del camposanto municipal, José Tomé explica que el proyecto se redactó en dos fases, pero de forma que la segunda se acometerá cuando sea necesaria, teniendo únicamente que actualizarse los pliegos a los costes de ese momento –es decir, que a nivel de arquitectura no sería necesario revisar el pliego–. “En este primer bloque van 1.500 nichos, así que tenemos cementerio para muchos años”, aseguró el concejal, apuntando a que el siguiente objetivo del Concello es adecentar las instalaciones originales.

A este respecto, Tomé López detalló que las labores programadas, de reparación de la iglesia y repintado de las áreas de sepulturas, no las realizarán los operarios de Obras e Servizos, sino que se tramitará en un futuro como un contrato independiente, aunque de momento sin un horizonte temporal.