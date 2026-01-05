Mi cuenta

Diario de Ferrol

Arranca la licitación de las obras de mejora de varios caminos en el rural ferrolano

El proyecto había sido anunciado en diciembre, pero el procedimiento se retrasó por el parón de las navidades

J. Guzmán
J. Guzmán
05/01/2026 17:33
El encargo tendrá un plazo de ejecución de tres meses
El encargo tendrá un plazo de ejecución de tres meses
Cedida
La Plataforma de Contratación del Sector Público incorporó esta mañana a su relación de actuaciones licitadas por la Xunta de Goberno Local de Ferrol el encargo para la reparación de varios caminos en el rural del término municipal. El proyecto, que afecta a varios tramos de los caminos de As Cruces, O Carril y A Camposa, en la parroquia de Brión, fue anunciado por el alcalde, José Manuel Rey, el pasado 23 de diciembre, si bien ante la proximidad de los festejos navideños, el inicio del procedimiento se retrasó hasta la finalización de los mismos.

La actuación, con un plazo de ejecución de tres meses, está presupuestada en 73.603 euros, con impuestos incluidos, y aquellas empresas interesadas en su ejecución podrán presentar sus ofertas hasta la medianoche del próximo día 21. Se trata, como señaló el regidor en su momento, de una intervención incluida en el Plan de Obras e Servizos (POS+) de 2025 de la Diputación –de hecho, la primera mención a estos arreglos fue en febrero del pasado ejercicio en el marco de las labores previstas gracias a dichos fondos–.

Tal y como recoge el pliego de prescripciones técnicas, la actuación se concentra en varios tramos que suman una superficie de 750 metros. Los viales, indica el escrito, cuentan con un pavimento de mezcla bituminosa en caliente que a día de hoy presenta “multitud de ondulaciones, baches y zonas fisuradas” por su uso constante con el paso del tiempo y por las inclemencias meteorológicas.

De este modo, las obras consistirán en la realización de los trabajos previos de limpieza y preparación del firme –perfilado de los márgenes, cunetas y taludes, limpieza de la plataforma y reparación de los baches–, la aplicación de una capa de riego de imprimación y una nueva de asfalto de seis centímetros de grosor y su fresado posterior. La intervención se completará con el pintado de las vías y la reposición de la señalización horizontal y vertical.

Rehabilitación en Recimil

Por otra parte, durante la jornada de hoy también se formalizó el contrato para la rehabilitación de la envolvente del edificio situado en el número 8 de la carretera de Castilla, en el barrio de Recimil. El contrato, que como se recordará se tuvo que volver a licitar en noviembre tras actualizar los costes después de que el primer procedimiento, en octubre, quedase desierto, tendrá un coste de 265.606 euros –lo que supone un ahorro de 6.394 respecto a la valorización inicial– y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación, financiada por los fondos Next Generation de la Unión Europea, consistirá en la reparación de las cubiertas, la aplicación de un revestimiento aislante a las fachadas y la renovación de canalizaciones y carpinterías, entre otras labores. Asimismo, se mantendrá la línea estética de otras actuaciones similares en el barrio.

