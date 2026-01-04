Todo listo para la mítica entrada por mar de los Reyes Magos en Ferrol
Será, como manda la tradición, por el costado de La Cortina que da a Curuxeiras
Aunque la lluvia impidió que el pasado año se cumpliese con la tradición, este lunes los Reyes Magos volverán a llegar por mar a Ferrol para protagonizar la primera de las icónicas imágenes de la cabalgata. Será a las 16.45 horas cuando aparezcan por Curuxeiras y saluden a las personas que no quieren perderse la estampa portuaria.
Después, Melchor, Gaspar y Baltasar se montarán en sus coches e irán en busca de la comitiva real, que los espera en la calle Venezuela para empezar el cortejo, que sale a las 18.00 horas.
Recorrerá la calle Colombia, carretera de Castilla, Pontevedra —aquí está ubicado el tramo silencioso—, Cuntis, Roi Xordo, plaza de España, María, Arce, Real, Rubalcava y plaza de Armas, entrando en el consistorio para saludar por el balcón y recibir a niñas y niños.