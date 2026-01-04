Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Todo listo para la mítica entrada por mar de los Reyes Magos en Ferrol

Será, como manda la tradición, por el costado de La Cortina que da a Curuxeiras

Redacción
04/01/2026 23:36
Reyes en Curuxeiras meis
Imagen de archivo de Baltasar llegando en la barcaza a Curuxeiras
Jorge Meis
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Aunque la lluvia impidió que el pasado año se cumpliese con la tradición, este lunes los Reyes Magos volverán a llegar por mar a Ferrol para protagonizar la primera de las icónicas imágenes de la cabalgata. Será a las 16.45 horas cuando aparezcan por Curuxeiras y saluden a las personas que no quieren perderse la estampa portuaria. 

Después, Melchor, Gaspar y Baltasar se montarán en sus coches e irán en busca de la comitiva real, que los espera en la calle Venezuela para empezar el cortejo, que sale a las 18.00 horas

Reis Magos Odeón

Los Reyes hacen su magia para llegar a todos los rincones de Ferrolterra

Más información

Recorrerá la calle Colombia, carretera de Castilla, Pontevedra —aquí está ubicado el tramo silencioso—, Cuntis, Roi Xordo, plaza de España, María, Arce, Real, Rubalcava y plaza de Armas, entrando en el consistorio para saludar por el balcón y recibir a niñas y niños.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Parador mercado Filispin

El primer “market” de Filispín aunó talento, música, arte en directo y numeroso público en Ferrol
Marta Corral
Imagen de archivo de parte del conjunto, localizado en San Antonio

Una firma coruñesa adquiere la propiedad de la inacabada urbanización de A Cabana
X. Fandiño
Reis Magos Odeón

Los Reyes hacen su magia para llegar a todos los rincones de Ferrolterra
Marta Corral
concurso decoracion navidad fene_19332606.jpg

Cinco propuestas navideñas de Fene resultan ganadoras en el Certame de Decoración de Nadal del Concello
Redacción