Todo listo para la mítica entrada por mar de los Reyes Magos en Ferrol

Imagen de archivo de Baltasar llegando en la barcaza a Curuxeiras Jorge Meis

Aunque la lluvia impidió que el pasado año se cumpliese con la tradición, este lunes los Reyes Magos volverán a llegar por mar a Ferrol para protagonizar la primera de las icónicas imágenes de la cabalgata. Será a las 16.45 horas cuando aparezcan por Curuxeiras y saluden a las personas que no quieren perderse la estampa portuaria.

Después, Melchor, Gaspar y Baltasar se montarán en sus coches e irán en busca de la comitiva real, que los espera en la calle Venezuela para empezar el cortejo, que sale a las 18.00 horas.

Los Reyes hacen su magia para llegar a todos los rincones de Ferrolterra Más información

Recorrerá la calle Colombia, carretera de Castilla, Pontevedra —aquí está ubicado el tramo silencioso—, Cuntis, Roi Xordo, plaza de España, María, Arce, Real, Rubalcava y plaza de Armas, entrando en el consistorio para saludar por el balcón y recibir a niñas y niños.