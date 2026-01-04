Mi cuenta

Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre de mediana edad en las vías del tren de A Malata

Fue hallado en la tarde de este domingo y la investigación la lleva la Policía Nacional

Redacción
04/01/2026 18:50
Los servicios de emergencia recuperaron cadáver por el vial sobre la autopista que conecta con A Malata
Los servicios de emergencia recuperaron cadáver por el vial sobre la autopista que conecta con A Malata
Daniel Alexandre
Los servicios de emergencia han rescatado en la tarde de este domingo el cuerpo sin vida de un hombre en las vías del tren del túnel de A Malata, en Ferrol.

Por la naturaleza del suceso, es el Cuerpo Nacional de Policía el que asume la investigación aunque, tras el aviso (a primera hora de la tarde), también acudieron agentes de la Policía Local, bomberos del parque municipal y el 061. 

El operativo se desplegó en la zona de las vías, al lado del talud que da al estadio
El operativo se desplegó en la zona de las vías, al lado del talud que da al estadio
Daniel Alexandre

A falta de confirmación, las primeras hipótesis descartan una muerte violenta y, por el rigor mortis, es probable que el trágico suceso se produjese la pasada noche. 

