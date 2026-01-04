Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre de mediana edad en las vías del tren de A Malata

Los servicios de emergencia recuperaron cadáver por el vial sobre la autopista que conecta con A Malata Daniel Alexandre

Los servicios de emergencia han rescatado en la tarde de este domingo el cuerpo sin vida de un hombre en las vías del tren del túnel de A Malata, en Ferrol.

Por la naturaleza del suceso, es el Cuerpo Nacional de Policía el que asume la investigación aunque, tras el aviso (a primera hora de la tarde), también acudieron agentes de la Policía Local, bomberos del parque municipal y el 061.

El operativo se desplegó en la zona de las vías, al lado del talud que da al estadio Daniel Alexandre

A falta de confirmación, las primeras hipótesis descartan una muerte violenta y, por el rigor mortis, es probable que el trágico suceso se produjese la pasada noche.