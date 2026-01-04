Los Reyes hacen su magia para llegar a todos los rincones de Ferrolterra

Sus Majestades durante la recepción en Odeón con un bebé que se estaba sacando su primera foto con ellos Daniel Alexandre

Que los Reyes sean magos no solo se nota en sus poderes para saber los deseos de menores y mayores de todo el mundo y dejarles, cada madrugada del 6 de enero, alguno de esos regalos tan codiciados.

También queda demostrado gracias a su don de la ubicuidad, la cualidad para hallarse en varios sitios a la vez y además, en cada uno de ellos, poder usar rostros y ropajes diferentes según lo que les apetezca.

Por ello, solo haciendo su magia han logrado recorrer desde hace días diferentes rincones de Ferrolterra y, sin ir más lejos, en la tarde de este domingo su actividad fue frenética.

Todo listo para la mítica entrada por mar de los Reyes Magos en Ferrol Más información

En primer lugar, estuvieron escuchando las peticiones del público infantil en Parque Ferrol desde las 17.00 horas, momento en el que también arrancaba en Santa Icía el segundo itinerario de la cabalgata por la zona rural ferrolana para ir deteniéndose en Pazos, Serantes, Esmelle, Covas, Marmancón y Viladóniga-Vilasanche. El presidente entidad vecinal que agrupa estas parroquias, Manuel Sendón, aseguró que había muchos más pequeños y pequeñas que otros años a pesar del frío que les acompañó en las dos jornadas.

Foto de familia en el local social de Serantes Daniel Alexandre

Sus Majestades de Oriente tuvieron a las seis otra doble cita. Por un lado, acudieron al mercadillo organizado por Creadores Ferrolterra en el pabellón de Santa Mariña —ya habían estado allí por la mañana, a las 12.00, recogiendo cartas— y, a la vez, llegaron a la Plaza de Eventos del centro comercial Odeón, donde además este lunes reparten roscones desde las 11.00 a su clientela.

El mercadillo de Santa Mariña se celebró durante todo el día Daniel Alexandre

Tampoco se olvidaron del resto de municipios de las comarcas y dos de ellos recibieron también sus visitas. A Monfero llegaron a las 16.30 horas al polideportivo de O Xestal, donde para recibirlos hubo hinchables, música, baile, talleres y chocolatada, mientras que a San Sadurniño lo hicieron algo después, a las 18.45, dándoles la bienvenida en el pabellón municipal con una gran fiesta infantil y lúdica.

Agenda real

La agenda de los monarcas en Ferrolterra empieza este lunes especialmente pronto, cumpliendo en primer lugar a las 10.00 con los y las menores que están pasando una época complicada y se están curando en las instalaciones del hospital Arquitecto Marcide. Asimismo, a las 10.30 horas y convertidos esta vez en “Sabias”, llegan al centro cívico de Canido con un montón de actividades previstas para una treintena de pequeños.

Los monarcas en Parque Ferrol Daniel Alexandre

Ya por la tarde, además de la llegada por mar a Ferrol y la cabalgata en la cabecera comarcal, Sus Majestades también estarán en otro de los desfiles más multitudinarios: el del municipio de Narón. En este caso, parte a las 18.00 del CEIP de Xuvia para ir por la carretera de Castilla hasta la plaza de Galicia, donde recibirá al público.

En paralelo estarán en otros lugares como Fene —sale a las 17.30 del CCRD Perlío y acaba en el consistorio—, Neda —empieza en la pista poliderportiva de O Roxal a las 15.15 y remata con la recepción en la Casa das Palmeiras—, Ares —la comitiva arranca desde la Praza do Pedregal de Redes a las 16.30 y acaba en la Alianza Aresana—, Mugardos —a las 16.30 estarán en el Casino Mugardés, a las 18.30 en el de Franza y a las 19.30 en la SCRD San Xoán de Piñeiro— y Valdoviño —a las 18.00 acudirán a la Casa Consistorial y pararán en la Casa da Cultura y el Auditorio—.

Un abrazo con Melchor en el pabellón de San Sadurniño César Galdo

También en As Somozas —llegarán a las 17.30 al centro cívico tras completar el cortejo—, Cedeira —empieza a las 18.00 en el CEIP Nicolás del Río—, Cabanas —saldrán a las 16.30 de la playa para llegar a San Martiño y este martes, a las 11.30, otra salida con dirección al pabellón de Lavandeira—, Pontedeume —comienzo a las 18.00 en la estación de tren—, As Pontes—empiezan en la calle Monte Caxado a las seis y la recepción real será en el Alovi—, Cerdido —doble cita: a las 12.00 y a las 17.00— y Mañón —fiesta a las 17.00 en el CEIP Francisco López Estrada—.