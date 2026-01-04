La antología de Segura Torrella se amplía en el Torrente Ballester

Basterrechea, con sus visitas, está siendo parte fundamental del éxito de la muestra Jorge Meis

La exposición antológica con la que el Concello de Ferrol quiso cerrar el "Año Segura Torrella" cuando se cumplió un cuarto de siglo desde su fallecimiento debería echar el cierre este mismo domingo 4 de enero, pero, dado el éxito de visitas, se ampliará unos días más.

Los promotores quieren así que ni siquiera las personas más rezagadas se queden sin recorrer las pinceladas del pintor ferrolano en una muestra que dará paso después a “Ferrol no pasado, lembranzas da vida cotiá” impulsada por los Amigos del Museo de Ferrol.

La hija del creador de O Inferniño, Helena Segura-Torrella, y el comisario —el artista y profesor, además de alumno del homenajeado—, Suso Basterrechea, se han volcado en hacer accesible la obra de su vida al público en general.

Así, Basterrechea ha ido guiando sábados y domingos, a las 12.00 horas, visitas de unas dos horas para contar, al detalle y de forma magistral, lo que Segura plasmó en cada uno de sus lienzos durante sus diferentes etapas vitales, de su juventud a su muerte, tocando asimismo las corrientes artísticas europeas que no le eran ajenas.

Además, decenas de colegios y entidades también disfrutaron del paseo artístico, un esfuerzo del docente para resucitar a su maestro como deuda heredada que ha logrado que "Nada é fráxil..." sea la muestra más visitada en la historia del Centro Torrente Ballester.