Ferrol busca sumar un millar de plazas de aparcamiento de cara al año 2027

El futuro aparcamiento del acuartelamiento tendrá un tercio de las plazas actuales Jorge Meis

La ciudad naval arrastra, desde hace muchos años, un gran problema en relación a las plazas de aparcamiento.

Independientemente de la visión particular de cada vecino respecto al uso del vehículo privado, lo cierto es que los datos oficiales sitúan a Ferrol como la primera de las siete grandes urbes en el índice de motorización, con un total de 616,3 coches o motos –del cálculo se han excluido el resto de tipos, como camiones, autobuses o tractores– por cada 1.000 habitantes, según el censo de población de 2024 y los datos del parque municipal de ese mismo ejercicio del IGE. En contraste, Vigo, la segunda en el listado, cuenta con una tasa de 606,6, seguida de Lugo (593,3), Pontevedra (591,6), Ourense (576,5), Santiago (574,8) y A Coruña (490,8).

Esta tendencia, como muestra la evolución de la tasa de motorización incluida en el anexo del estudio para la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), no solo parece que no va a cambiar, sino que además va en aumento, con un incremento constante en el parque de vehículos desde 1998 en oposición a la caída poblacional –se pasó de 36.780 por 82.548 vecinos a 46.266 por 64.169 residentes en 2022, si bien dichas cifras incluyen todas las clasificaciones de vehículos a motor–.

Ante esta coyuntura, resulta innegable que es una necesidad el contar con espacios para dejar el coche, especialmente en el núcleo urbano, y más aún teniendo en cuenta la reducida oferta de garajes y el modelo de gestión privada de los cuatro estacionamientos subterráneos existentes a día de hoy. Así, si bien en los últimos años se han habilitado 482 plazas en espacios “disuasorios” –87 en San Xoán, 262 en el puerto y 133 en Canido–, la intención del Concello es ampliar mucho más esa oferta gracias, principalmente, a sus grandes proyectos en marcha.

Actuaciones

El total de plazas de aparcamiento que se habilitarán de cara al ejercicio 2027 no es exacta, dado que en muchas de las iniciativas en ejecución o que se acometerán a medio y largo plazo no se han ofrecido cifras concretas, pero en base a los datos disponibles se puede calcular que se crearán unas 985. En este sentido, los proyectos de “Abrir Ferrol ao Mar” y la futura urbanización del acuartelamiento Sánchez Aguilera aglutinan la mayor parte de dicho incremento, aunque, eso sí, con matices.

Comenzando por las iniciativas ya iniciadas y que se finalizarán en los próximos meses, el nuevo “pulmón verde” de Catabois, en el antiguo polígono de tiro, contará con un párking con 20 puntos de estacionamiento, dos de ellos adaptados. En este caso, las obras comenzaron a finales del pasado noviembre y tienen un plazo de ejecución de seis meses, por lo que se espera que pueda estar operativo durante la primera mitad del presente 2026.

En cuanto al proyecto para el derribo de la muralla del Arsenal, durante su fase 2 –desde la avenida de Esteiro hasta la Antigua Puerta del Astillero–, se generarán unas 240 plazas en el actual aparcamiento de Navantia, que pasará a ser público, a las que habría que sumar las que se crearán en la parcela de casi 5.000 metros cuadrados del 1008, cedida por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Teniendo en cuenta dicha superficie y siendo conservadores al contemplarse también la creación de zonas verdes en el entorno, se puede avanzar que el estacionamiento será similar al del barrio de Canido, con un total de 133 vacantes.

Asimismo, en la fase 3, en el barrio de Caranza, el IGVS cedió al Concello otras dos parcelas, de 1.376 y 1.129 metros cuadrados, en el entorno del Auditorio que serán destinadas únicamente a generar más plazas de aparcamiento. En este caso, ambos terrenos suman una superficie de 2.505 metros cuadrados, unos 300 menos que el de San Xoán, con 87 espacios. No obstante, desde el Concello se señaló que, aun cuando los dos párkings están separados por la calle 5, la intención del gobierno local es que alberguen en su conjunto sobre un centenar de puntos de estacionamiento.

En Ferrol Vello, de igual modo, se anunció que parte de los terrenos adquiridos para el desarrollo del futuro pabellón deportivo del IES homónimo serían destinados a este mismo fin, pero no se concretó qué porcentaje de los 2.842 metros cuadrados de superficie adquiridos se emplearía para aparcamientos.

Por otra último, durante la presentación del proyecto final de urbanización del Sánchez Aguilera el pasado mes de diciembre se anunció que se crearían 363 nuevas plazas, aunque no se especificó si dicha cifra incluía la totalidad del espacio o tan solo los puntos para aparcar habilitados en las calles que atravesarán el “nuevo barrio” –el estacionamiento disuasorio que se situará en la explanada que a día de hoy se usa para ello frente al acuartelamiento, por ejemplo, tendrá 102–.

Matices

No obstante, es aquí donde empiezan los mencionados matices. Y es que, en el caso de las antiguas instalaciones castrenses, a día de hoy cuentan con más de 300 plazas, por lo que, en el caso de que la cifra anunciada por el Concello incluyese todas las del proyecto, en realidad solo se crearían 63. De igual modo, el proceso de urbanización de las calles Taxonera, Mac Mahón y Telleiras también implicará la eliminación de más de un centenar de estos puntos –no están contabilizados, pero tan solo en el entorno de la Alameda de Esteiro ya se suprimirían 50–.

En cualquier caso, el cómputo total seguirá siendo muy elevado, aunque menor del esperado, lo que hace evidente la necesidad de impulsar soluciones más duraderas. El PMUS contempla, con la creación de sendas verdes y carriles bici, un cambio en la movilidad urbana, pero si no está acompañado de políticas específicas que lo impulsen, apenas hará mella en una ciudad invadida por los coches.