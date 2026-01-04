Ferrol
El Mercado Moderno de Ferrol aún abre sus puertas este lunes
Lo hará hasta las 21.00, para ayudar a los pajes reales desde su ubicación en A Magdalena
Aquellas personas que todavía no hayan terminado de ayudar a los Reyes y quieran apostar por creaciones originales y locales, todavía pueden acercarse este lunes hasta el Mercado Moderno ubicado en el 140 de la calle Real de Ferrol.
Allí se pueden adquirir obras de arte de las ferrolanas Susana Bermejo y Blanca Escrigas, pero también del coruñés Ricardo Rilo. Hay cosmética natural de la mano de Estrella María García, moda básica y sostenible con Organicobrand y joyas inspiradas en la naturaleza de marcas como 2m de Niní y NALU.
Además, se han sumado estos días las ballenas de cerámica de Marta Armendia. Abre de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas.