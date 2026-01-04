Mi cuenta

El Mercado Moderno de Ferrol aún abre sus puertas este lunes

Lo hará hasta las 21.00, para ayudar a los pajes reales desde su ubicación en A Magdalena

Marta Corral
Marta Corral
04/01/2026 23:29
Mercado Moderno Susana Bermejo
Susana Bermejo es una de las creadoras ferrolanas que venden y exponen sus obras
Jorge Meis
Aquellas personas que todavía no hayan terminado de ayudar a los Reyes y quieran apostar por creaciones originales y locales, todavía pueden acercarse este lunes hasta el Mercado Moderno ubicado en el 140 de la calle Real de Ferrol. 

Allí se pueden adquirir obras de arte de las ferrolanas Susana Bermejo y Blanca Escrigas, pero también del coruñés Ricardo Rilo. Hay cosmética natural de la mano de Estrella María García, moda básica y sostenible con Organicobrand y joyas inspiradas en la naturaleza de marcas como 2m de Niní y NALU. 

Mercado Moderno

Ocho marcas y artistas locales unen fuerzas un año más en el Mercado Moderno de Ferrol

Más información

Además, se han sumado estos días las ballenas de cerámica de Marta Armendia. Abre de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas.

