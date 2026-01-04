Mi cuenta

Ferrol

Destroza un árbol de Batallones tras empotrarse con su coche y dar positivo en alcoholemia

Su hijo se personó ante la Policía inculpándose, pero su versión levantó sospechas

Redacción
04/01/2026 22:12
La zona fue acordonada por los bomberos
Cedida
La Policía Local de Ferrol tramita la denuncia a un hombre que el pasado sábado, sobre las 21.30, en la calle Mac Mahón, sufrió una salida de vía y se empotró contra uno de los árboles que hay en la acera que pasa por delante del pabellón de Batallones. 

Según fuentes municipales, no hubo heridos en el suceso, pero cuando los agentes de la Policía y los bomberos llegaron al lugar no había nadie en el interior del vehículo siniestrado. Como es habitual en estos casos, los segundos procedieron a desconectar la batería del coche y a limpiar la zona. 

Poco después se presentó en el cuartel de la Policía Local en San Xoán un joven que asumía la autoría del accidente, haciéndose responsable de los daños ocasionados por el vehículo, que estaba a nombre del padre. 

Sin embargo, tras percibir los agentes que lo atendieron que el joven incurría en varias incoherencias, pudieron averiguar que no era él, sino su padre –y propietario del vehículo– la persona que conducía en el momento del siniestro. Además, el progenitor dio positivo en las pruebas del alcoholemia, según las mismas fuentes municipales. 

