Ferrol

Ruta familiar para ver petroglifos en Chamorro

Impulsada por Brincarmos y Artábria, sirvió para mirar el territorio con otros ojos

Redacción
03/01/2026 21:24
Ermida de Chamorro roteiro de petroglifos
Fueron varias las familias que quisieron pasar una tarde diferente en el entorno natural
Daniel Alexandre
La AC Artábria, de la mano de la iniciativa familiar Brincarmos, propuso este sábado un exitoso paseo interpretativo para toda la familia por la zona de Chamorro para conocer los petroglifos que salpican el lugar

La cita comenzó en la ermita, a las 16.00 horas, iniciando con ella el calendario de actividades de la entidad cultural este 2026. El objetivo, explican, se centró en "divulgar o valioso partimónio arqueológico do nosso concello".

Imagen de una actividad anterior del colectivo

Ruta familiar para conocer los petroglifos de Chamorro

Más información

Las personas participantes, muchas de ellas menores, únicamente tuvieron que llevar calzado cómodo, ropa de abrigo para soportar el frío de esta jornada, una merienda con agua y muchas ganas de aprender cosas nuevas.

