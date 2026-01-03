Presentación de “Xanelas ao mundo” en Canido

Un momento de la presentación musical y teatral del libro Daniel Alexandre

El centro cívico de Canido albergó este sábado la presentación del primer libro de la ferrolana Cristina Otero Correa, que escenificó en directo uno de los capítulos de "Xanelas ao mundo" con teatro, música y dibujo en directo.

La ferrolana, profesora de música en el CEIP Ángela Ruiz Robles, clarinetista y experta en cooperación internacional, se llevó al número público de la mano hasta Japón leyendo uno de los pasajes de una historia muy especial.

Cristina Otero, escritora novel ferrolana: “Mi libro recuerda que la vida puede ser de muchas maneras, y todas ellas dignas” Más información

Así, acompañada a la percusión por Sergio Sande, autor también de las ilustraciones del libro, dio vida a Luz y a Aurora, además de a Dúa, en una mágica mañana que terminó con todos los ejemplares vendidos de una obra que no solo se ve con los ojos y que sigue disponible en las librerías locales.