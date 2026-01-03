Ferrol
Presentación de “Xanelas ao mundo” en Canido
Cristina Otero Correa llevó al público de viaje hasta Japón sin moverse del barrio alto
El centro cívico de Canido albergó este sábado la presentación del primer libro de la ferrolana Cristina Otero Correa, que escenificó en directo uno de los capítulos de "Xanelas ao mundo" con teatro, música y dibujo en directo.
La ferrolana, profesora de música en el CEIP Ángela Ruiz Robles, clarinetista y experta en cooperación internacional, se llevó al número público de la mano hasta Japón leyendo uno de los pasajes de una historia muy especial.
Así, acompañada a la percusión por Sergio Sande, autor también de las ilustraciones del libro, dio vida a Luz y a Aurora, además de a Dúa, en una mágica mañana que terminó con todos los ejemplares vendidos de una obra que no solo se ve con los ojos y que sigue disponible en las librerías locales.