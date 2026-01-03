Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Los Reyes Magos empezaron su visita a Ferrol por la zona rural, en la que seguirán este domingo

Sus Majestades están recogiendo las últimas cartas para conocer los deseos infantiles antes del día 6

Redacción
03/01/2026 20:41
Cabalgata de Reis rural
El rey Baltasar saludando a una de las familias
Daniel Alexandre
Ni el viento ni el frío impidieron que comenzase este sábado el periplo de Sus Majestades de Oriente por el municipio de Ferrol. Así, como manda la tradición, a sabiendas de que la infancia que vive en las parroquias rurales, en ocasiones, no cuenta con las ventajas de quienes viven en las zonas urbanas —madrugando más, por ejemplo, para ir al colegio—, Melchor, Gaspar y Baltasar eligieron de nuevo escuchar primero los deseos de ellas y ellos. 

La cabalgata salió poco antes de las cinco de la tarde de A Malata para completar su itinerario por varios de los locales vecinales, en los que pararon algo más de un cuarto de hora en cada uno. 

Así, niños y niñas pudieron verlos, darles sus cartas e incluso decirles, en primera persona, que se habían portado muy bien este año y que esperaban su recompensa bajo el árbol la noche más mágica del año, la del 5 al 6 de enero. 

Los Reyes Magos ya están en Ferrol: las imágenes de su primera cabalgata por la zona rural

Valón y Brión fueron sus primeros destinos, acudiendo después a Doniños, donde estuvieron en San Román, la Xunta Veciñal y O Lago. Seguidamente, a las 19.30 horas, estuvieron en San Xurxo, y terminaron esta primera jornada en A Cabana y Mandiá. 

Segunda cabalgata

Será este domingo cuando la cabalgata de los Reyes Magos llegue al resto de sedes, empezando por Santa Icía (17.00) y siguiendo por Pazos (17.30), Serantes (18.00), Esmelle (18.30), Covas (19.00), Marmancón (19.30) y Viladóniga-Vilasánchez, donde culminará el cortejo a las ocho de la tarde. 

Los Reyes comienzan su periplo por la zona rural de Ferrol y su comarca

Asimismo, este domingo también estará abierta la cúpula real instalada en la plaza de Armas (12.00-14.00 y de 16.00-22.00) y habrá recepción a Sus Majestades en Monfero (O Xestal, 16.30) y en San Sadurniño (pabellón municipal, desde las 17.00).

