Los Reyes Magos empezaron su visita a Ferrol por la zona rural, en la que seguirán este domingo

El rey Baltasar saludando a una de las familias Daniel Alexandre

Ni el viento ni el frío impidieron que comenzase este sábado el periplo de Sus Majestades de Oriente por el municipio de Ferrol. Así, como manda la tradición, a sabiendas de que la infancia que vive en las parroquias rurales, en ocasiones, no cuenta con las ventajas de quienes viven en las zonas urbanas —madrugando más, por ejemplo, para ir al colegio—, Melchor, Gaspar y Baltasar eligieron de nuevo escuchar primero los deseos de ellas y ellos.

La cabalgata salió poco antes de las cinco de la tarde de A Malata para completar su itinerario por varios de los locales vecinales, en los que pararon algo más de un cuarto de hora en cada uno.

Así, niños y niñas pudieron verlos, darles sus cartas e incluso decirles, en primera persona, que se habían portado muy bien este año y que esperaban su recompensa bajo el árbol la noche más mágica del año, la del 5 al 6 de enero.

Valón y Brión fueron sus primeros destinos, acudiendo después a Doniños, donde estuvieron en San Román, la Xunta Veciñal y O Lago. Seguidamente, a las 19.30 horas, estuvieron en San Xurxo, y terminaron esta primera jornada en A Cabana y Mandiá.

Segunda cabalgata

Será este domingo cuando la cabalgata de los Reyes Magos llegue al resto de sedes, empezando por Santa Icía (17.00) y siguiendo por Pazos (17.30), Serantes (18.00), Esmelle (18.30), Covas (19.00), Marmancón (19.30) y Viladóniga-Vilasánchez, donde culminará el cortejo a las ocho de la tarde.

Asimismo, este domingo también estará abierta la cúpula real instalada en la plaza de Armas (12.00-14.00 y de 16.00-22.00) y habrá recepción a Sus Majestades en Monfero (O Xestal, 16.30) y en San Sadurniño (pabellón municipal, desde las 17.00).