Las invitaciones para los actos del día de San Julián pueden reservarse ya en Ataquilla

Las personas que deseen asistir a los actos del patrón de la ciudad, San Julián, el próximo miércoles a las 11.45 horas en el teatro Jofre, ya pueden reservar su invitación en la página de Ataquilla.

El acceso, como es habitual, es gratuito, pero el aforo es limitado, informa el Concello, por lo que deberán retirarse las entradas previamente, bien a través de esta web, bien presencialmente en el despacho del teatro ese mismo día, a partir de las 9.30 horas, para poder acudir.

Este año, la corporación municipal decidió por unanimidad concederle el título de Ferrolá do Ano a la historiadora Esperanza Piñeiro San Miguel, una persona vinculada a la ciudad desde hace más de cuatro décadas que ejerció durante su vida laboral la docencia en la enseñanza media y que ahora también es la directora de la revista FerrolAnálisis. Desde hace unos meses, además, es la portavoz del Foro Cidadán polo Ferrocarril, que reclama una línea ferroviaria del siglo XXI para la comarca.

Además de este título, durante el acto se entregarán también las insignias de oro, que en esta edición recaerán en Manuel Luaces, a título póstumo, que fue ingeniero de Astano e impulsor del Campus Industrial de Ferrol.

También será reconocido el pintor Andrés Gabarres, uno de los artistas con mayor proyección en el exterior, como corrobora su condición de finalista del 60º Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura.

Los fundadores del restaurante O Parrulo, Celestina Martínez y José Martínez, decanos de la restauración ferrolana –abrieron el establecimiento en 1968–; la doctora en Historia Anabel Bello Platas por sus contribuciones al conocimiento del pasado de Ferrol y comarca; y Teresa Valcarce Gracini, afincada en Washington DC, por su trabajo a favor de estrechar los lazos entre España y Estados Unidos –fue la responsable de que el retrato de Bernardo de Gálvez, militar español clave en la independencia estadounidense, se expusiese en el Senado norteamericano– completan la relación de galardonados.

Por su parte, a las 17.30 horas bajo una carpa en la plaza de la Constitución, tendrá lugar la tradicional degustación popular de arroz con leche.