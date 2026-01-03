Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El PSOE llama la atención sobre el “abandono” del observatorio de aves del lago de Doniños

Urge al gobierno del PP a tomar medidas para garantizar su “seguridade, conservación e mantemento”

Redacción
03/01/2026 21:06
La laguna, al fondo
La laguna, al fondo
Emilio Cortizas
El grupo municipal socialista denunció este sábado el “grave estado de deterioro” en el que se encuentra el observatorio de aves del lago de Doniños y urge al gobierno local a actuar y tomar medidas que garanticen “a súa seguridade, a súa conservación e o seu mantemento continuado”. 

El PSOE explica que este espacio es “unha infraestrutura municipal de gran valor ambiental, educativo e social” y subraya que una revisión efectuada en días pasados en el entorno evidencian “unha situación claramente perigosa para a cidadanía, con elementos deteriorados, madeira podrecida, escaleiras en mal estado e sinais evidentes de abandono continuado”. 

Solicitud “sen resposta”

La formación socialista recuerda que en 2024 la Sociedade Galega de Historia Natural y el Club de Prensa solicitaron una actuación en una parcela que está vinculada a la memoria de la investigadora científica Ángeles Alvariño. 

Sin embargo, el PSOE denuncia que la “falta de resposta” a esa petición y el “nulo mantemento” del ejecutivo de Rey Varela en este tiempo “contribuíu ao agravamento da situación actual”, señala la formación liderada por Ángel Mato, que exige que el lugar esté “coidado, digno e plenamente operativo, á altura do seu valor simbólico e do que representa para a educación ambiental da cidade”. 

Así, deben impulsarse, recalca el partido socialista, medidas “urxentes, destinadas á recuperación do observatorio e ao coidado xeral da zona”. “Ferrol merece coidar os seus espazos naturais e o seu patrimonio científico e esiximos ao goberno municipal que actúe canto antes”, añaden. 

