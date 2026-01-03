Eduardo Dobarro | “A partir de ahora, por primera vez en mucho tiempo, vamos a tener carga de trabajo consolidada”

​Dobarro, el pasado 23 de diciembre en el astillero ferrolano Daniel Alexandre

Eduardo Dobarro Rubido –Neda, 1974–, director del astillero de Ferrol y también del Negocio de Fragatas y Buques de Intervención de Navantia, asegura que el presente año será “todavía mejor” que el anterior para el sector naval de la comarca.

¿Qué balance hace de 2025?

Ha sido un año muy positivo. El acto más importante fue la botadura de la F-111, que culmina un trabajo muy arduo desde 2019, cuando se firma la orden de ejecución, en las áreas de ingeniería, planificación, compras y producción, es decir, de todos los actores del astillero. Pero no solo ha sido bueno por la botadura, que tuvo una representación institucional muy importante, como se merecía, sino que además hemos puesto la quilla de la F-112 y hemos comenzado la construcción de la F-113. A día de hoy ya tenemos tres buques en las distintas fases de producción, pero además ya está firmada la ejecución del BAC y estamos a punto de hacerlo con la modernización de las F-100.

Creo que 2026 va a ser espectacular porque vamos a botar la F-112, adelantándonos al calendario previsto, y comenzaremos la construcción de la F-114 y el BAC, además de hacer bloques de los barcos del programa Fleet Solid Support –FSS– para Reino Unido. Por otro lado, en el primer trimestre inauguraremos la Fábrica Digital de Bloques y el COEX Digital Twin. Todo esto es la culminación de un duro trabajo durante mucho tiempo.

Para una persona que lleva años en el astillero, con épocas muy duras como la posterior a la entrega de los buques para Australia, ¿cómo vive un momento como el actual?

El mensaje que tenemos que dar es muy positivo. Cuando empecé como director contaba todo lo que iba a suceder y muchos me miraban algo sorprendidos o desconfiados, pero se ha ido cumpliendo todo. Y creo, además, que esto viene para quedarse durante un tiempo largo por las inversiones que está haciendo Defensa y por el éxito que se está teniendo en el desarrollo de los programas, que nos permitirá exportar y tener años muy buenos a corto y medio plazo para el astillero, con carga de trabajo garantizada, y para Ferrol.

El convenio colectivo está aprobado. ¿Es una tranquilidad?

El hecho de haberlo firmado después de varios años de negociación es muy importante. Para nosotros, tener un marco claro de desarrollo del modelo de trabajo, en el que la plantilla y la empresa estén de acuerdo, es clave. La estabilidad es uno de los pilares sobre los que queremos asentar toda la carga de trabajo que viene en el futuro.

¿Qué aspecto destaca especialmente del nuevo convenio?

La parte de desarrollo de la carrera profesional, que se va a ordenar de una forma clara.

Acaba el año con 100 nuevas plazas convocadas, sumándose a otras tantas en dos procesos anteriores –mayo y septiembre–. ¿Esa va a ser la dinámica de los próximos tiempos?

Sí, y esa será la dinámica del futuro: ir acompasando la carga de trabajo y las necesidades productivas que tengamos con nuevas incorporaciones que vayan adquiriendo el conocimiento de los que están en activo y tienen experiencia. Esas plazas nos permitirán, además, cubrir los perfiles necesarios, que serán los clásicos de la construcción naval (soldadores, caldereros, tuberos, electricistas...), pero también, a medida que nuestros barcos van incluyendo más tecnología, sumar otro tipo de perfiles: ingenieros, telecomunicaciones, físicos, matemáticos, informáticos, especialistas en el desarrollo del Gemelo Digital o en SSI (Sistema de Servicios Integrados). Por lo tanto, tenemos que ir acompasando esos perfiles con la evolución de nuestros productos y con la carga de trabajo futura.

Dijo en el Foro Conecta Galicia de Diario de Ferrol que actualmente son 5.400 las personas que a diario entran a trabajar en el astillero. Cuando comience la meseta de ocupación, ¿cuántas serán?

En el primer semestre de este año la idea es llegar a un pico que se convertirá en meseta del orden de 1.000 personas más y que tendrá continuidad durante tres o cuatro años. Es una noticia excepcional porque por primera vez en mucho tiempo vamos a tener una carga de trabajo consolidada y eso nos permite poder hablar con las empresas y decirles que esta situación se va a mantener.

¿Hay preocupación por la capacidad para cubrir toda esa demanda de trabajadores?

Ese es el reto que tiene la industria auxiliar: cómo ser capaces de incorporar esa cantidad de gente para trabajar aquí. Tengo confianza en que se cumpla porque en el pasado –2004-2010– ya alcanzamos picos de trabajo similares, pero el tejido productivo se ha desvanecido un poco desde entonces y la idea es seguir ensanchando ese ecosistema, como hemos hecho este último año. Hay soluciones puntuales o coyunturales, pero a través de los centros de FP y las universidades tenemos que buscar las estructurales que permitan que ese tejido tenga la relevancia que tuvo en aquellos años.

El programa F-110 es el principal, pero hace unos meses se firmó también la orden del BAC que sustituirá al “Patiño”. ¿Cuándo se empezará a construir?

Cumpliremos los plazos marcados en la orden de ejecución, que establece el inicio de la construcción en el segundo semestre de este año, aunque es probable, como sucedió con las F-110, que podamos adelantarlo y empezar antes.

En mayo, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, dijo en As Pontes que el dique cubierto era una inversión que se estaba estudiando. ¿Es necesario?

Nosotros siempre evaluamos inversiones en función de las necesidades que tenemos. En este aspecto no hay novedades, pero debemos poner en valor las inversiones que está habiendo en este astillero y que son verdaderamente excepcionales, lideradas por la Fábrica Digital de Bloques. Es una inversión muy grande que vamos a poner en marcha este primer trimestre, al igual que el Centro de Excelencia del Gemelo Digital –COEX–.

¿En qué medida la Fábrica Digital de Bloques va a cambiar la forma de trabajar en el astillero?

Afectará a todo lo que tiene que ver con el proceso productivo de la fabricación del bloque, desde el comienzo del corte de chapa hasta la entrega final antes de ir a grada, es decir, afecta a algo más de un tercio del proceso productivo global. Será la fábrica de construcción naval militar más moderna del mundo; no habrá ninguna en este sector que vaya a ser tan automatizada, robotizada y digitalizada.

Hablamos de incrementos de productividad en torno al 20% en esa fase de construcción del bloque, de un aumento de calidad, de mejora de plazos, de incremento de capacidad del astillero, pues podremos fabricar hasta dos fragatas en un año. Aunque un buque no tiene el grado de repetición de un automóvil, con ella intentaremos simular la fabricación en serie de la automoción, con todas las salvedades que pueda haber.

En cuanto al COEX, ¿cuándo se inaugurará oficialmente y de qué manera contribuirá a mejorar las capacidades del astillero?

El COEX Digital Twin no se ha inaugurado todavía porque hay ciertos medios audiovisuales y de demostración que no están incorporados, pero ya se han hecho actos. Es muy importante porque va a ser el centro de la delegación en Ferrol del área de Sistemas, que tiene su sede central en San Fernando. Además, vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con los gemelos digitales: el F-110 es un programa que nace con el requisito de un gemelo digital y el Sistema de Servicios Integrados, es decir, de incorporar la capacidad, a través de las luminarias, de saber lo que sucede en el interior del barco y comunicarnos con la dotación.

La Armada podrá así monitorizar lo que sucede en sus buques y, con su autorización, también lo sabremos nosotros, lo que nos permitirá aprender y ayudarla a mejorar los futuros diseños, mantenimientos o proponer cambios. Es una línea de negocio que se abre en Navantia Ferrol y que tenemos que aprovechar. Para ello, por tanto, necesitamos unos perfiles diferentes: desarrolladores de video-juegos, realidad virtual, matemáticos, físicos, expertos en IA... Es clave seguir en esa línea porque el verdadero cambio que se está produciendo en el mundo es la digitalización.

¿Hace diez años imaginaba que este cambio se iba a producir?

Los requisitos de la F-110 se definieron en el 2014. Eso significa que, en ese momento, alguien pensaba que debería haber un gemelo digital del barco. Es decir, hubo una visión y una apuesta en la empresa y en la Armada. Nadie puede saber lo que va a suceder en diez años, pero es importante tener una perspectiva a largo plazo, y más en un momento como el actual en el que la innovación tecnológica es tan rápida. Por eso necesitamos tener la capacidad de anticiparnos a lo que va a pasar y la flexibilidad de hacer nuevos cambios a medida que se van introduciendo. Y en este contexto geopolítico hay necesidades distintas a las que podía haber en 2014.

¿El convenio con la UDC para el Centro Mixto de Investigación –CEMI– se va a renovar?

Está en vigor con una prórroga y la intención es darle continuidad porque ya llevamos diez años. Hay casi treinta investigadores trabajando con nosotros, introduciendo nuevos procesos para la Fábrica Digital de Bloques o incorporando tecnología en nuestros barcos, como desarrollos de sistemas específicos del gemelo digital que nacen ahí, en el Centro Mixto de Investigación –CEMI–. Hoy en día, el binomio empresa-universidad es clave.

Las plantillas de la industria auxiliar anunciaron en diciembre su intención de introducir mejoras en el convenio provincial del metal en lo que respecta al plus de astillero. ¿Puede jugar Navantia un papel en esa negociación?

Navantia no interviene directamente en lo que sucede en esa negociación y lo único que podemos decir es que nuestro deseo es que se alcance un acuerdo satisfactorio para ambas partes y que sea estable para los próximos años, que haya paz social.

Las F-100 fueron un modelo de éxito que se exportó. Aseguró en el Foro Conecta Galicia que la mitad de los productos fabricados en Ferrol en los últimos 25 años se vendieron en el exterior. ¿Las expectativas con las F-110 son las mismas?

La F-110 tiene la ambición y el objetivo de tener esa capacidad de exportación. El programa F-100, de unos 5.000 millones de euros, generó PIB y ventas en el exterior por ese mismo valor. Con el desarrollo actual, cumpliendo con todos los requisitos que nos ha puesto Defensa y con los plazos en un escenario internacional como el actual, en el que otros programas están teniendo problemas, el F-110 se coloca en una posición muy destacada y con expectativas muy positivas de cara a una futura exportación.