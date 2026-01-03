Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Artábria celebra este domingo una sesión vermú brasileña con Dalila Viê y Sérgio Tannus

La entrada es libre y empieza a las 13.00 horas

Redacción
03/01/2026 20:36
Imagen de archivo de otra sesión vermú en el centro social de Artábria
Imagen de archivo de otra sesión vermú en el centro social de Artábria
Daniel Alexandre
El local social de la AC Artábria, en el número 7 de la Travesía de Batallóns, acoge este domingo desde las 13.00 horas la primera sesión vermú del año recién estrenado, con entrada libre. 

Será un viaje musical de Ferrol a Brasil a través de la voz y la sensibilidad de Dalila Viê, poniendo Sérgio Tannus la parte instrumental de un proyecto que aúna la música popular y lo contemporáneo. 

