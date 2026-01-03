Artábria celebra este domingo una sesión vermú brasileña con Dalila Viê y Sérgio Tannus

Imagen de archivo de otra sesión vermú en el centro social de Artábria Daniel Alexandre

El local social de la AC Artábria, en el número 7 de la Travesía de Batallóns, acoge este domingo desde las 13.00 horas la primera sesión vermú del año recién estrenado, con entrada libre.

Será un viaje musical de Ferrol a Brasil a través de la voz y la sensibilidad de Dalila Viê, poniendo Sérgio Tannus la parte instrumental de un proyecto que aúna la música popular y lo contemporáneo.