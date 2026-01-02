Los Reyes comienzan su periplo por la zona rural de Ferrol y su comarca

La cúpula de la Plaza de Armas de los Reyes Magos reciben a los niños y niñas Daniel Alexandre

Aunque Melchor, Gaspar y Baltasar se han dejado ver ya en algunas fiestas infantiles en estos días de vacaciones escolares, será desde este fin de semana y especialmente la tarde del día 5 cuando más trabajo tengan, primero con sus cabalgatas en la mayoría de los Concellos y, después, en los hogares con las visitas nocturnas.

En Ferrol, Sus Majestades comenzaron este viernes a recibir las peticiones de la infancia en su cúpula ubicada en la plaza de Armas, donde estarán todo el fin de semana en horario de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas.

Moeche ha sido de los primeros municipios en celebrar su recepción real y así este viernes celebró una fiesta de Reyes con un completo programa de actividades para las familias, que incluyó hinchables, música, humor y animación, en la nave del mercado, antes de la llegada de Sus Majestades, que visitaron el municipio para compartir la ilusión con los más pequeños de la casa.

Asimismo, en Monfero los Reyes se adelantan un día con respecto a la fecha “oficial” y recorren el concello el domingo día 4. Así, los mandatarios llegados desde Oriente estarán a partir de las 16.30 horas en el polideportivo de O Xestal. Habrá hinchables, música, baile, talleres, monitores, caramelos, merienda y chocolate caliente con roscón. También en San Sadurniño la cita será mañana a las 18.45 horas, hora en la que los Reyes se acercarán al pabellón municipal, donde desde las 17.00 horas ya habrá una fiesta infantil musical y lúdica, con chocolatada.

En la mayoría de los municipios de la comarca, sin embargo, la comitiva real cumple con su tradición de celebrar cabalgatas el propio día 5, antes de la noche intensiva que les espera.

De este modo, en Fene la cabalgata partirá a las 17.30 horas del CCRD Perlío, en la calle San Salvador, recorriendo Marqués de Figueroa y avenida Naturais hasta la plaza Alcalde Ramón J. Souto González, donde, en el entorno de la Casa Consistorial, recibirán a los niños y niñas.

Habrá un desfile de cinco carrozas, con 32 pajes reales y acompañamiento musical de Airiños de Fene y Fusion Dance. A partir de las 18.00 horas habrá una fiesta infantil bajo carpa ante el concello, con chocolatada incluida.

También en Neda el recorrido por la villa será el día 5, en este caso estarán a las 15.15 horas en la pista polideportiva de O Roxal y seguirán por Viladonelle, Anca, Albarón, Xuvia, O Puntal y, finalmente, a las 18.30 horas, celebrarán una recepción en la Casa das Palmeiras.

En Ares la carroza real partirá a las 16.30 horas de la Plaza do Pedregal de Redes y recorrerá las parroquias hasta partir a las 18.15 horas hacia el centro de Ares, donde se cerrará el recorrido, aproximadamente, a las 18.45 horas en la Alianza Aresana.

También en Cedeira será el día 5 cuando los Magos de Oriente lleguen para recorrer el casco urbano a partir de las 18.00 horas, con salida del CEIP Nicolás do Río para recibir a los niños en el Auditorio Municipal media hora más tarde.

Una fiesta infantil, desde las 19.00 horas en el colegio, completará la jornada para los menores, a la que se sumará, además, una verbena nocturna en la Praza Roxa, desde las 23.30 con la orquesta Origen.

Valdoviño fija a las seis de la tarde la llegada de Sus Majestades, que harán acto de presencia en la Casa Consistorial. Iniciarán un recorrido hasta la Casa da Cultura y en el Auditorio escucharán las peticiones de cara a la noche de Reyes.

Mugardos celebrará igualmente este lunes la recepción real y la fiesta de Reyes, y está previsto que se incluyan actos en San Xoán y Franza para celebrar las citas festivas.

Del mismo modo lo harán concellos como Pontedeume –con un recorrido por las parroquias y, a las 18.00 horas, la gran cabalgata de Reyes con salida desde la Estación de Ferrocarril–, As Pontes –a partir de las 18:00 horas Sus Majestades saldrán de la Rúa Monte Caxado y a continuación se celebrará la Recepción Real en el Auditorio Cine Alovi. Además, hoy habrá fiesta nocturna de Reyes, a las 23.00 horas, con Origen en el patio del Colegio Santa María–, As Somozas –los Reyes Magos estarán en el Centro Cívico, tras realizar su tradicional recorrido por el municipio, a las 17.30 horas, para atender las peticiones de los niños y niñas, que podrán, tomar chocolate con rosca gratis–, Cerdido –SSMM saldrán a las 12.00 horas acompañados del grupo Airiños dos Carrís desde el colegio hacia la iglesia parroquial, donde se llevará a cabo la misa cantada por la Coral Eixil.Por la tarde, sobre las 16.30 horas, dará inicio el Festival Infantil con atracciones y juegos. A las 18.00 horas se espera la llegada de los monarcas– o Mañón, con fiesta de Reyes desde las 17.00 horas en el pabellón del CEIP Francisco López estrada–.

En Cabanas tendrán la suerte de la doble visita anual de los Reyes Magos de Oriente. El día 5 habrá cabalgata desde las 16.30 y el día 6 por la mañana, desde las 11.00, incluida entrega de regalos.

Cabalgata este sábado por las parroquias de la zona rural

En Ferrol, antes de la cabalgata principal que será la tarde del día 5, como viene siendo habitual, con el Palacio Municipal como punto de recepción de Sus Majestades, los Reyes comienzan este sábado un recorrido por la zona rural. Así, partiendo a las 16.45 horas desde A Malata, Melchor, Gaspar y Baltasar harán paradas de unos 15 minutos en diversos locales sociales y asociaciones vecinales para atender a la infancia de las parroquias.

Esta jornada estarán en Valón (17.00 horas), Brión (17.30 horas) y San Román (18.00 horas), la Xunta Veciñal (18.30 horas), O Lago (19.00 horas), San Xurxo (19.30 horas), A Cabana (20.00 horas) y Mandiá (20.30 horas).

El domingo día 4 visitarán Santa Icía (17.00 horas), Pazos (17.30 horas), Serantes (18.00 horas), Esmelle (18.30 horas), Covas (19.00 horas), Marmancón (19.30 horas) y Viladóniga-Vilasanche (20.00 horas).

Fiesta de las Sabias

El lunes 5, a partir de las 10.30 horas, habrá una cita diferente en el centro cívico de Canido, organizada por la asociación Movilidad Humana. Se trata de la Fiesta de las Sabias, en la que una treintena de niños y niñas previamente inscritos podrán disfrutar de una mañana lúdica, cercana y participativa basada en la interculturalidad y la convivencia.

El encuentro busca reforzar valores como la solidaridad, la diversidad y el derecho de la infancia a disfrutar de espacios compartidos. Los asistentes, gracias a la colaboración de empresas solidarias, disfrutarán de una merienda en la jornada de fiesta, en la que, además, contarán con la visita de una figura tradicional de la cultura gallega, el Apalpador, que compartirá experiencias con los asistentes.