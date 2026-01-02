Mi cuenta

Las carpas de Narón y Fene "lo petan" en una Nochevieja marcada por la prohibición en Canido

La calle Magdalena primero y el West después fueron de nuevo dos zonas muy concurridas en Ferrol

Marta Corral
Marta Corral
02/01/2026 00:05
carpa naron.jpg
Un momento de la Nochevieja en la carpa naronesa
Cedida
Horas antes, cuando la mayoría de los ferrolanos más activos aún dormían, los que estaban KO en el tiempo de sus carreras y paseos lo daban todo en las calles, las fiestas, los bares y, cada vez más, en las carpas

Son dos los cotillones municipales que congregan a un mayor número de público en Ferrolterra: el de Narón que, según el Concello, reunió a unas 4.000 personas, y el de Fene, que también abarrotó la plaza del Alcalde Ramón José Souto González. 

El primero de ellos, con escenario en la Praza de Galicia, contó con la música de la orquesta Trébol y el Grupo Alkar, mientras que el segundo, especialmente participativo en cuanto a coreografías, estuvo amenizado por Origen y el DJ Fairlane, culminando con un chocolate con churros. 

carpa fene.jpg
La noche en Fene incluyó coreografías con el público como protagonista
Cedida

Otras localidades como Ares, Cedeira, San Sadurniño, Pontedeume, Ortigueira, Cariño y Mañón disfrutaron de veladas accesibles para hacer comunidad. No fue así, sin embargo, en Ferrol, donde la única cita de este tipo, la que se organizaba en Canido, tuvo que suspenderse in extremis porque la solicitud de la entidad vecinal “carecía de xustificación técnica”, dijo el Concello. 

Lo que supuso todo un “chasco” para la vecindad, que le había cogido gusto estos últimos años a tomarse las uvas en la carpa del Cruceiro y después echar allí mismo unos bailes, se reconvirtió en un festejo repartido entre El Clavel 2.0 —en el que pinchó DJ Jesús— y la SRyD Canido, con gente que vio cómo a última hora se frustraban sus planes. 

De hecho, la planificación de quienes están al frente de ambos negocios se vio truncada porque habían realizado pedidos de mercancía calculando una cantidad mayor de asistentes. Con todo, desde el mediodía toda la ciudad se convirtió en una gran fiesta en la calle a pesar de que haya quien, sonómetro en mano, tratase de aguar sin éxito la despedida del 2025.

