La Urania estrena 2026 con 10 citas, empezando por un festival por Palestina y la Noite de Raíñas con Chapamama

Uno de los conciertos del año en que se fundó la Urania, en 2025 Carlos Perina | La Vieja Guardia Metal

La primera programación de un mes de enero en la Urania, la sala que dio el relevo a la antigua Ruido en el mes de agosto, ya está aquí. Este sábado 3, a las 22.00 horas, se estrena el calendario musical con un festival benéfico organizado por Ferrol con Palestina y la siguiente cita, una Noite de Raíñas propuesta por el colectivo Dub in Soul para el lunes 5, traerá como invitadas, desde Vigo, a Chapamama.

El cartel de este sábado, protagonizado por Eugenia Sanmartín, Manolo Bacalhau y Lidia India, se ofrece con taquilla inversa para recaudar fondos para la Unrwa, la agencia de las Naciones Unidas que ayuda a las personas refugiadas de Palestina.

En el siguiente encuentro, que abrirá las puertas el lunes 5, a las 23.30 horas, la “crew” viguesa Chapamama pondrá al servicio de la fiesta su repertorio de afrobeats, dancehall, hip hop, funk... complementándose con melodías como el reggae, dub y steppa que caracteriza a las selectoras de Dub in Soul.

César de Centi volverá a cambiar el registro y propondrá un concierto íntimo en el que conocer su proyecto, basado en letras profundas, voz y guitarra, el viernes 9, a las 22.30. Y, también de Vigo, Los Marcianos darán continuidad al fin de semana a ritmo de pop rock, el sábado 10, a las 23.00 horas.

Ya en el ecuador de enero, el viernes 16 será el turno de la combinación explosiva de las bandas Solrain y Pölisong, a las 22.30, y al día siguiente, el sábado 17, la energía de Perro Futuro devolverá las fuerzas al público, abriendo las puertas a las 22.00 y empezando el espectáculo a las 23.00.

Los últimos fines de semana del mes sonarán tan variados como los anteriores: el viernes 23, de la mano de The Homens; el sábado 24, con Robot Humano y Perros de Caza; el viernes 30, con Hombres de Plástico, y el sábado 31, con Sós y Al borde del despido.