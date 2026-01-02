La Urania estrena 2026 con 10 citas, empezando por un festival por Palestina y la Noite de Raíñas con Chapamama
El calendario de este mes de enero no deja opción y "obliga" a escoger al menos un día entre toda la variedad para visitar la nueva sala
La primera programación de un mes de enero en la Urania, la sala que dio el relevo a la antigua Ruido en el mes de agosto, ya está aquí. Este sábado 3, a las 22.00 horas, se estrena el calendario musical con un festival benéfico organizado por Ferrol con Palestina y la siguiente cita, una Noite de Raíñas propuesta por el colectivo Dub in Soul para el lunes 5, traerá como invitadas, desde Vigo, a Chapamama.
El cartel de este sábado, protagonizado por Eugenia Sanmartín, Manolo Bacalhau y Lidia India, se ofrece con taquilla inversa para recaudar fondos para la Unrwa, la agencia de las Naciones Unidas que ayuda a las personas refugiadas de Palestina.
En el siguiente encuentro, que abrirá las puertas el lunes 5, a las 23.30 horas, la “crew” viguesa Chapamama pondrá al servicio de la fiesta su repertorio de afrobeats, dancehall, hip hop, funk... complementándose con melodías como el reggae, dub y steppa que caracteriza a las selectoras de Dub in Soul.
César de Centi volverá a cambiar el registro y propondrá un concierto íntimo en el que conocer su proyecto, basado en letras profundas, voz y guitarra, el viernes 9, a las 22.30. Y, también de Vigo, Los Marcianos darán continuidad al fin de semana a ritmo de pop rock, el sábado 10, a las 23.00 horas.
Ya en el ecuador de enero, el viernes 16 será el turno de la combinación explosiva de las bandas Solrain y Pölisong, a las 22.30, y al día siguiente, el sábado 17, la energía de Perro Futuro devolverá las fuerzas al público, abriendo las puertas a las 22.00 y empezando el espectáculo a las 23.00.
Los últimos fines de semana del mes sonarán tan variados como los anteriores: el viernes 23, de la mano de The Homens; el sábado 24, con Robot Humano y Perros de Caza; el viernes 30, con Hombres de Plástico, y el sábado 31, con Sós y Al borde del despido.