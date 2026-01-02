Mi cuenta

La ría de Ferrol se queda sin zonas A, también en su parte externa

Todos los cambios en la calidad de las aguas analizados por el Intecmar en los últimos meses han sido a peor

X. Fandiño
X. Fandiño
02/01/2026 21:20
El peor año para el marisqueo en la ría, con permiso de 2007 –entonces por motivos distintos–, se cerró el pasado miércoles con poco más de 196 toneladas de marisco y pescado comercializados en las lonjas de Ferrol, Barallobre y Mugardos. Son 36 menos que en 2024 y la muestra de que el ejercicio que acaba de finalizar es el suelo histórico para el sector... hasta ahora.

La desaparición de especies como el berberecho –apenas 44 kilos en todo el año–, los peores registros de especies de almeja que, como la babosa –4.300 kilos–, fueron durante décadas el motor de la actividad marisquera solo se ha podido compensar, y de forma limitada, pues afecta a una pequeña parte de los trabajadores del mar, con campañas exitosas como la vieira, que se desarrolló durante más de dos meses en el invierno pasado y permitió la extracción y venta de más de 83.000 kilos. De las pocas buenas noticias que tuvo el sector fue la subida del precio medio al que se pagó el kilo de producto, 10,82 euros, aunque también es cierto que es una cotización más baja que 2024, que se cerró con 12,28 euros.

Uno de los indicadores que mejor ilustran la deriva del marisqueo en la ría de Ferrol es que, por primera vez, la Consellería do Mar autorizó una parada biológica –tres meses, entre abril y julio– que, si bien no fue suficiente para levantar mínimamente la situación, sí permitió al menos que los trabajadores del sector con una actividad regular pudiesen respirar durante un tiempo. En concreto se concedieron ayudas a 41 mariscadores y mariscadoras a pie, así como a 25 armadores y 23 tripulantes en la modalidad a flote.

Mientras se intenta averiguar las causas de esta crisis generalizada que parece tener un origen multifactorial –eso incluye el ligero aumento de la temperatura–, como el proyecto BivaFerrol aprobado por la Consellería do Mar en noviembre para analizar el sedimento e intentar ver si es ahí donde se pueden obtener respuestas, la realidad es que la intervención humana tampoco está ayudando.

El organismo emitió este año tres resoluciones para la ría; las dos últimas constataron su empeoramiento

La puesta en funcionamiento del saneamiento en el margen norte de la ría, aunque con alguna carencia como en Neda, sirvió para mejorar la calidad microbiológica de los bancos de manera generalizada, aunque en los últimos meses todos los cambios han sido a peor.

De hecho, no hay actualmente ningún banco en los que se divide el denominado GAL 03, es decir, la costa –y su ría– entre Cabo Prior y Punta Coitelada, que sea zona A, es decir, que tenga la calidad suficiente para que los moluscos bivalvos que de ahí se extraigan puedan comercializarse directamente en fresco. En el mejor de los casos –zona B– podrán hacerlo tras su procesamiento en una depuradora y en el peor –zona C– tras su reinstalación en la batea de depuración.

Dos en 2025

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño –Intecmar– es el laboratorio de la Consellería do Mar que se encarga de analizar periódicamente los diferentes parámetros para que el marisco que se comercializa en las lonjas se despache en condiciones de seguridad para el consumidor.

El pasado 2025, este organismo dependiente de Mar emitió tres resoluciones que afectaron a los bancos de la ría y dos de ellas a la misma zona, el GAL 03/03, que se corresponde con la parte externa de la ría, o sea, al polígono comprendido entre las líneas imaginarias que unen, por un lado, Prioriño Chico y Punta Coitelada y, por el otro, las puntas Segaño y San Carlos. Es decir, la zona en la que se encuentra la batea de depuración para el marisco procedente de los bancos con una carga de E. coli más alta.

Comenzó bien el año para esta zona que desde febrero de 2023 era zona B estacional, con cambio a A entre marzo y agosto. En agosto, tras realizarse un seguimiento intensivo, se certificó la mejora en la calidad de las aguas y pasó a ser A estable, es decir, la mejor clasificación que puede tener una área de producción de moluscos bivalvos. Sin embargo, una resolución publicada por el Intecmar hace apenas diez días, el 23 de noviembre, volvía a rebajar su categoría a B estacional –A entre marzo y julio–, es decir, una situación prácticamente idéntica a la de 2023.

Este deterioro tiene consecuencias para el sector, puesto que los bivalvos procedentes de las zonas C tendrán que pasar más tiempo en la batea antes de poder rebajar hasta límites de seguridad la carga microbiológica o, lo que es lo mismo, un nuevo palo para el sector. 

As Pías, en su momento más delicado en casi una década

A comienzos de octubre, las cofradías de Ferrol y Barallobre recibieron una mala noticia: la reclasificación como zona C de prácticamente la totalidad de un banco de As Pías que hace tiempo no es lo que era. La parte interna pasaba entonces a ser zona C estable –la otra, más hacia la boca de la ría– es C provisional, lo que en la práctica supone que todos los bivalvos que se recolecten en esas aguas deberán pasar por la batea, con la consiguiente devaluación del producto y el alargamiento de los plazos para poder comercializarlos.

