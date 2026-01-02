La Delegación de la Xunta estrena el año con los vecinos del rural

Momento del encuentro celebrado esta mañana en la sede de la Xunta en Ferrol Cedida

La delegada territorial de la Xunta en la comarca de Ferrol, Martina Aneiros, estrenó esta mañana la actividad del organismo en el ejercicio 2026 con un encuentro con la directiva de la Agrupación de Asociacións de Veciños do Rural. La reunión, que forma parte del calendario de contactos periódicos “cos diferentes axentes sociais e do tecido económico da zona”, sirvió para conocer de primera mano las demandas y necesidades de los residentes de esta área del término municipal.

Así, la delegación, formada por el presidente de la entidad, Manuel Sendón, y los representantes Luís Casás, Fernando Candales, Anabel Bello y Luís Fraga, trasladó a la responsable autonómica sus propuestas e inquietudes, principalmente relativas al proyecto para extender la red de saneamiento por el rural, así como el estado de la actuación y su futuro mantenimiento.

La intervención, como se recordará, está divida en dos fases, de las cuales la primera está partida a su vez en dos bloques de actuaciones. Esta primera etapa, que cuenta con un presupuesto superior a los cinco millones de euros –susceptibles de ser cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)– ya se encuentra licitada y se espera que comience este año.