La comarca de Ferrolterra perdió 372 empleos en el sector del mar desde finales del año 2019

La crisis productiva que azota a las rías del arco ártabro tiene su reflejo en el empleo. Según los datos del Instituto Galego de Estatística –IGE–, entre noviembre de 2024 y el mismo mes del año pasado (es el último dato publicado) el número de afiliaciones al régimen especial del mar se redujo en 73, por lo que, en estos momentos, está ya muy por debajo de la cifra del millar que rondaba hace un año. Ahora son 916 en los veinte municipios de Ferrolterra.

Con todo, hay que precisar que dentro de esta modalidad de cotización no se incluyen únicamente quienes desarrollan su actividad en una embarcación de pesca, a pie o buceadores, sino también empleados de la Marina Mercante, estibadores y prácticos del puerto.

Aun así, la tendencia contrasta con los descensos amortiguados de otros regímenes como el agrario, el hogar o incluso el de autónomos: en solo seis años se pasó de 1.288 personas vinculadas con las actividades de pesca y servicios portuarios a apenas 916.

Con respecto al ejercicio anterior, el descenso ha sido generalizado, pero no unánime. Así, por ejemplo, hay ahora en Monfero, As Pontes y Valdoviño más personas cotizantes en el régimen especial del mar, pero si la comparación se establece con el año anterior a la pandemia –finales de 2019– la situación sí se extiende a todos lo municipios.

En cifras absolutas, el concello más afectado fue Ferrol, que pasó de 315 afiliaciones a las 230 actuales, aunque proporcionalmente el que más llama la atención es Cariño, que en 2019 era, tras Ferrol y Cedeira, el ayuntamiento con más residentes dedicados a actividades como la pesca –177– y ahora tiene 103, aunque también es cierto que en el último ejercicio no ha perdido ningún empleo más o, al menos, se ha compensado con la creación de otro.

Cedeira, Fene y Mugardos, los otros municipios que tienen también una sólida e histórica relación con las actividades pesqueras y marisqueras, han sufrido también los efectos de la crisis productiva. En el primero de ellos, por ejemplo, había a finales de 2019 un total de 186 cotizantes a este régimen, por los 141 que hay ahora.

En Mugardos, por su parte, había entonces 82 afiliados y afiliadas –casi todos relacionados con el marisqueo a pie–, y ahora son 59, mientras que en Fene, que tenía 87, se ha quedado en 53. También ha perdido peso el sector en Narón, aunque en mucha menor medida, pues de los 154 de 2019 se queda en 136, si bien la mayor parte de esta disminución se registró en el último año (151).

Ortigueira, con 20 cotizantes menos que hace seis años; Pontedeume, Neda y Mañón, cada uno una pérdida de 13, y Valdoviño, con nueve, completan la relación de concellos más afectados.