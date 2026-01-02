Mi cuenta

Diario de Ferrol

Obras

Este año se reformarán integralmente el Leixa, Sofía Casanova y A Gándara

Las tres acciones mejorarán el confort térmico y bajarán el consumo energético

Redacción
02/01/2026 21:17
En el CEIP A Gándara habrá intervenciones tanto en el interior como en el exterior
En el CEIP A Gándara habrá intervenciones tanto en el interior como en el exterior
Emilio Cortizas
Las primeras obras fijadas para este año por la Xunta de Galicia corresponden a tres rehabilitaciones integrales en la comarca de Ferrol: en el Centro Integrado de FP Leixa, el IES Sofía Casanova y el CEIP A Gándara. Todas tienen como objetivo la mejora del confort térmico de los centros, al mismo tiempo que se reduce el consumo energético, y está previsto que se desarrollen a lo largo del 2026.

El presupuesto que destina la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP a estas actuaciones enmarcadas en el plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, supera los 4.700.000 euros. Entre esta cantidad, 1.800.000 se dedicarán a la modernización de la envolvente térmica de los tres edificios que componen el CIFP Leixa, lo que implica la instalación de panel sándwich, nuevos canalones y bajantes y aislamiento térmico en el exterior de las fachadas.

Continuando con este mismo centro, se colocarán 192 ventanas nuevas y 15 puertas, se cambiarán las luminarias por otras LED, incluyendo las 288 luces de emergencia y se renovarán los falsos techos. Se calcula que tras la intervención, el consumo energético y las emisiones de CO2 descenderán en más del 40%. Además, entre otras acciones se instalará un ascensor por edificio, se modificarán algunas distribuciones, se reformarán unos aseos y se pondrá nuevo pavimento en el actual gimnasio, que será el salón de actos.

Sofía Casanova

Los más de 1.300.000 euros de presupuesto para el instituto ferrolano servirán para colocar una nueva cubierta de panel sándwich y aislamiento térmico, también en las fachadas, así como para cambiar 150 ventanas y puertas. También se dispondrán 1.034 luminarias LED y 147 de emergencia, sistemas de regulación lumínica y falsos techos modulares acústicos, además de reformar las calefacciones y renovar la cubierta exterior del patio. En este caso, el ahorro superará el 60%, tanto en energía como en emisiones.

A Gándara

En el caso del colegio naronés, la intervención se licita por más de 1.400.000 euros, incluyendo el aislamiento de la fachada, que aparte modernizará la estética del edificio. También se cambiarán las carpinterías exteriores, se instalará un lucernario de placas traslúcidas, falsos techos con luces LED en el interior y se mejorará la accesibilidad colocando una rampa.

Más actuaciones en centros de la comarca

El plan contempla 16.000.000 euros de presupuesto en total en los centros de la comarca. Además de otras intervenciones ya desarrolladas, en este momento está en ejecución la ampliación del CPI As Mirandas y el cambio de cubierta del CEE Terra de Ferrol. Quedan pendientes otras en el CIFP Ferrolterra, Rodolfo Ucha, Carvalho Calero, Concepción Arenal y Ferrol Vello.

