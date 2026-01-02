El patrimonio del Concello aumentó en más de 17.500 metros cuadrados el pasado 2025

Momento de la firma del convenio con la Consellería de Vivenda el pasado mes de abril Gala Polo

El pasado 2025, el Concello de Ferrol incrementó en más de 17.500 metros cuadrados el patrimonio inmobiliario municipal. Concretamente, la nueva superficie aumentó hasta los 17.675, teniendo en cuenta expropiaciones en marcha, pero a su vez sin incluir la anunciada adquisición al Invied de un bajo comercial en Caranza –no se detalló su tamaño–, las cesiones de la Autoridad Portuaria –que a su vez sumarían otros 175.188– y del Ministerio de Defensa y la Xunta – 7.772 y 6.465 metros cuadrados, respectivamente– para las fases 2 y 3 del proyecto “Abrir Ferrol ao Mar” o los terrenos afectados en el saneamiento de la zona rural.

Este conjunto de inversiones supondrá un desembolso superior a los dos millones de euros, si bien buena parte de las operaciones mencionadas serán sufragadas al 75% por la administración autonómica a través del convenio con la Consellería de Vivenda y Planificación de Infraestruturas firmado el pasado mes de abril para la realización de proyectos de “rexeneración urbana” de la ciudad naval.

Compras

Comenzando por las adquisiciones incluidas en el mencionado acuerdo, la última realizada en 2025 y que “completaba” el ciclo inversor del pasado ejercicio fue la compra, formalizada el pasado 29 de diciembre, del número 186 de la calle Magdalena. El inmueble, de 415 metros cuadrados divididos en cuatro pisos –bajo, entreplanta, primero y superior– y con un coste de 192.108 euros, será destinado al futuro Museo do Modernismo de la ciudad naval. Se trata de un edificio de 1912 que “nació” como una ampliación por la parte posterior de la antigua sede del Correo Gallego que sirvió, entre otros usos, como estudio y residencia particular del ilustre arquitecto Rodolfo Ucha.

También en virtud de este convenio, el pasado 19 de septiembre se firmó la operación de compra del bajo situado en el número 22 de la calle Uruguay. En este caso, el establecimiento, de 372 metros cuadrados y con un importe de 198.000 euros, será empleado por la Asociación de Vecinos de Ultramar para la realización de actividades socioculturales –su sede actual, en Nova de Caranza, no cuenta con espacio suficiente para la celebración de eventos–.

Grandes operaciones

Dentro de las adquisiciones contempladas en el acuerdo con la Xunta, destacan tres tanto por la superficie total de los proyectos contemplados como por las cuantías destinadas a la compra de las parcelas. Por una parte, en el barrio de San Xoán el Consistorio sumó 11.551 metros cuadrados al patrimonio municipal en dos operaciones diferentes para otras tantas iniciativas urbanísticas.

Así, el 18 de julio se firmó ante notario el abono de 387.200 euros a la entidad Divarian Propiedad por una parcela de 1.151 metros cuadrados entre las calles Souto y Mestre García Niebla para el desarrollo, por parte del gobierno gallego, del futuro centro de salud del barrio –se cederán los terrenos temporalmente para la ejecución del proyecto–; mientras que menos de dos semanas más tarde, el 29 de dicho mes, se hizo lo propio con los 10.400 que se destinarán al nuevo campo de fútbol y local social de la zona –en esta ocasión por un importe de 443.400 euros–.

Por otra, la adquisición más cuantiosa del ejercicio –y del convenio con la Xunta–, fue una operación conjunta, valorada en 589.000 euros, en el entorno de Ferrol Vello. La compra, completada el 2 de junio, añadía al patrimonio municipal un total de tres parcelas, con una superficie total de 2.842 metros cuadrados –2.489 de la antigua planta de Jabones Pucho, en Breogán, y 203 y 150 metros de los números 26 y 28 de Espartero–, para la construcción del futuro pabellón del IES Ferrol Vello, que se completará con una zona de aparcamiento para el barrio y espacios ajardinados.

Otros activos

Al margen del acuerdo con la Xunta, el gobierno completó tres operaciones de compra para la realización de actuaciones de carácter urbanístico en varios puntos de la ciudad. En este apartado se encontraría la adquisición, el 27 de octubre, de un local comercial en el entorno de Caranza –concretamente el bajo E1 del número 2 de Exército Español– al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) por 106.000 euros. El establecimiento, del que no se detalló superficie, será destinado a usos sociales.

Por otra parte, en diciembre se completaron, al menos parcialmente, dos operaciones de gran importancia para la eliminación de otros tantos tapones circulatorios en los barrios de Ultramar y Canido. De este modo, el día 15 el Concello se hizo, por un importe de 8.400 euros, con los 55 metros cuadrados del número 23 de la calle Mestre Gregorio Baudot, lo que, sumado a la cesión en 2024 del inmueble anexo, permitirá la supresión de este acceso peligroso en la intersección de Sol con Atocha. De igual modo, el día 29 se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el acuerdo para el abono de 107.604 euros para la expropiación por ministerio de ley –el expediente es de 2022– de un espacio de 420 metros cuadrados en la plaza de Cuba. Cabe señalar que, en este caso, se trata de una operación del anterior mandato y que, al contrario de otras similares, no existe todavía un proyecto redactado para la eliminación de esta barrera arquitectónica.

También con este fin –es decir, la supresión de tapones– se encuentran las expropiaciones de un total de 1.834 metros cuadrados en el entorno de la calle Brasil para completar la unión de ambos extremos de esta –que a su vez conectan con México y Bertón– y su posterior urbanización. Asimismo, el Concello requisará 114 metros cuadrados –la totalidad de la superficie– de la parcela 1 de Penas de Guitín y 72 de la 2 –de un total de 533– para demoler el inmueble y mejorar las condiciones de seguridad y la circulación en esta salida a la carretera de Catabois.

Cesiones

Como se mencionó el incremento en el patrimonio municipal se dispara al incluir las últimas cesiones institucionales de cara a desarrollar los grandes proyectos “Abrir Ferrol ao Mar” y la Cidade do Deporte.

En relación al complejo deportivo, el 1 de abril la Autoridad Portuaria traspasó al Concello de Ferrol las parcelas A-939 y A-940 –de 129.313 y 45.875 metros cuadrados y que afectan al pabellón y el estadio de A Malata y sus entornos, respectivamente– para impulsar esta iniciativa. Respecto al derribo de la muralla y posterior urbanización de su entorno, el Ministerio de Defensa aportó 2.147 metros cuadrados entre las calles Rastro y Espírito Santo, en Ferrol Vello, para el desarrollo de las obras de la fase 1 de la actuación y otros 5.624 del actual aparcamiento de Navantia para impulsar un espacio de estacionamiento público en MacMahón contemplado en la segunda etapa de la actuación. Finalmente, para la tercera, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) cedió tres terrenos que también se destinarán a espacios para vehículos privados: una de 3.960 metros cuadrados en Taxoneira –junto al antiguo 1008–, otra de 1.376 entre la calle 5 y Telleiras y otra anexa a estas dos –junto con Fonte da Greza– de 1.129.