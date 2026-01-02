Mi cuenta

Caranza

El orgullo de los “caranceiros”, en los calendarios de 2026 de la comisión de fiestas del barrio

Disponibles en distintos establecimientos de la zona, también lanzan al mismo precio nuevas bolsas de tela

Redacción
02/01/2026 16:07
Calendarios de 2026 y bolsas de tela de la comisión de fiestas de Caranza
Calendarios de 2026 y bolsas de tela de la comisión de fiestas de Caranza
Cedida
La comisión de fiestas de Caranza continúa con su objetivo de recaudar fondos de cara a celebración de la patrona y pone a disposición nuevo material de merchandising idóneo para estos comienzos de año. En distintos establecimientos ya están disponibles los calendarios de 2026, que derrochan orgullo por el barrio, así como las bolsas de tela con el lema “Atrévete a sentir”.

Las letras instaladas en el parque de Personaxes Populares durante el año que acaba de concluir coronan los almanaques en la portada, donde también se incluyen mensajes de empoderamiento para sus habitantes como “Caranza, sempre en loita” o “Caranza, mirando ó futuro pero sen esquecer o pasado”.

Como cabría esperar, al llegar a la página del mes de agosto cualquiera recordará las fiestas a las que contribuyó con la adquisición del calendario, ya que están marcadas en amarillo las fechas señaladas, que este año coinciden el viernes 21, sábado 22, domingo 23 y finalmente el lunes 24.

Tanto las bolsas de tela como los calendarios cuestan 5 euros, disponibles en Marenostrum, Boulevard, Xesta Herboristería, Frutería Nieves, cafetería Central, O Gradón, Miramar II, A Zarra, Hiper Bazar, Farmacia Juan de Austria, AVV Cuco Ruiz de Cortázar, Galicia de Caranza y Copy +. Para cualquier aclaración, pueden ponerse en contacto en el teléfono 620 619 867.

