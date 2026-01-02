El BNG demanda al Gobierno en el Congreso que acometa obras de mejora de la FE-13

La formación asegura que el número de accidentes ha aumentado Daniel Alexandre

El BNG reclamó esta semana al Gobierno central, concretamente al Ministerio de Transportes, que acometa obras de reparación y mejora en el vial FE-13, que conecta la antigua avenida de As Pías –ahora bulevar– con la carretera de Catabois. Por medio de un comunicado, la formación nacionalista anunció esta mañana la presentación en el Congreso de los Diputados una batería de iniciativas para demandar un Plan de Reforma Integral del mencionado vial, denunciando que el mismo “presenta un estado de conservación moi deficiente e que supón un risco evidente para a seguranza viaria”.

“A FE-13 non pode seguir sendo unha estrada perigosa nin unha suma de remendos que pouco tempo volven desaparecer”, afirmó el portavoz del Bloque en la Cámara Baja, Néstor Rego, incidiendo en la “importancia estratéxica” que tiene esta carretera para el tráfico en la ciudad naval. En este sentido, desde el BNG se recuerda que el vial vertebra el tránsito de vehículos, tanto privados como comerciales, entre los accesos al nucleo urbano de Catabois, As Pías –incluida A Gándara– y la AP-9, así como al parque comercial de O Boial.

Así, Rego Candamil apunta que “o abandono prolongado” de la FE-13 está provocando una situación de “deterioro xeralizado”, con baches y fisuras a lo largo de toda su extensión, así como el borrado continuo de su señalización horizontal, lamentando al mismo tiempo que únicamente se realizan arreglos puntuales que no garantizan unas condiciones óptimas para la conducción. De este modo, los nacionalistas exigen, por una parte, la realización de “actuacións urxentes” para garantizar la seguridad, así como el mencionado Plan de Reforma Integral a medio y largo plazo.