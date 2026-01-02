Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El BNG demanda al Gobierno en el Congreso que acometa obras de mejora de la FE-13

La formación denuncia que el estado del vial supone un riesgo para la seguridad de los conductores

Redacción
02/01/2026 17:44
La formación asegura que el número de accidentes ha aumentado
La formación asegura que el número de accidentes ha aumentado
Daniel Alexandre
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El BNG reclamó esta semana al Gobierno central, concretamente al Ministerio de Transportes, que acometa obras de reparación y mejora en el vial FE-13, que conecta la antigua avenida de As Pías –ahora bulevar– con la carretera de Catabois. Por medio de un comunicado, la formación nacionalista anunció esta mañana la presentación en el Congreso de los Diputados una batería de iniciativas para demandar un Plan de Reforma Integral del mencionado vial, denunciando que el mismo “presenta un estado de conservación moi deficiente e que supón un risco evidente para a seguranza viaria”.

“A FE-13 non pode seguir sendo unha estrada perigosa nin unha suma de remendos que pouco tempo volven desaparecer”, afirmó el portavoz del Bloque en la Cámara Baja, Néstor Rego, incidiendo en la “importancia estratéxica” que tiene esta carretera para el tráfico en la ciudad naval. En este sentido, desde el BNG se recuerda que el vial vertebra el tránsito de vehículos, tanto privados como comerciales, entre los accesos al nucleo urbano de Catabois, As Pías –incluida A Gándara– y la AP-9, así como al parque comercial de O Boial.

Así, Rego Candamil apunta que “o abandono prolongado” de la FE-13 está provocando una situación de “deterioro xeralizado”, con baches y fisuras a lo largo de toda su extensión, así como el borrado continuo de su señalización horizontal, lamentando al mismo tiempo que únicamente se realizan arreglos puntuales que no garantizan unas condiciones óptimas para la conducción. De este modo, los nacionalistas exigen, por una parte, la realización de “actuacións urxentes” para garantizar la seguridad, así como el mencionado Plan de Reforma Integral a medio y largo plazo.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Foto de archivo de las instalaciones

Ares renovará el campo de fútbol municipal de Prados Vellos
Redacción
Momento del encuentro celebrado esta mañana en la sede de la Xunta en Ferrol

La Delegación de la Xunta estrena el año con los vecinos del rural
Redacción
Vista aérea de uno de los solares adquiridos

Más aparcamiento en Pontedeume tras la adquisición de tres nuevos solares por parte del Concello
Redacción
Momento de la firma del convenio con la Consellería de Vivenda el pasado mes de abril

El patrimonio del Concello aumentó en más de 17.500 metros cuadrados el pasado 2025
J Guzmán