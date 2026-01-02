Cristina Otero, escritora novel ferrolana: “Mi libro recuerda que la vida puede ser de muchas maneras, y todas ellas dignas”

Cristina Otero Correa en el paseo de San Valentín Daniel Alexandre

Contaba Jonh Lennon que cuando visitó en noviembre de 1966 la exposición “Ceiling Painting” y subió a la escalera para leer un inesperado “sí” en el techo, quiso conocer a la autora y, desde entonces, la presencia de Yoko Ono cambió su vida.

Seguramente, algo parecido fue lo que pensaron en la entidad Solidarios con Arua al recibir, cuando ya habían cerrado el proceso de selección para hacer voluntariado musical en África, el correo electrónico de una joven que en el asunto ponía un contundente “soy yo”.

La chica era Cristina Otero Correa (Ferrol, 1992) y este sábado, casi una década después de aquel primer aterrizaje en el continente —donde llegó a estar casi seis años en diferentes etapas, también con Ayuda en Acción—, presenta en el centro cívico de Canido “Xanelas ao mundo. Unha fascinante viaxe musical entre culturas” (Belagua, 2025), un primer libro que no habría podido escribir sin vivir esa experiencia.

“Nada de lo que soy lo hubiera sido sin Uganda”, reconoce esta clarinetista, profesora de música en el CEIP Ángela Ruiz Robles y especialista en cooperación internacional, trasladando que a ella la obra le ha fluido entre soledades, pero también en un compartir colectivo que agradece.

Un libro sin querer

El primer impulso se lo dio una historia que le contó su hermana Helena, recuerda, después de que ella, saxofonista profesional, ofreciese a un público infantil un concierto que “había sido para ellos y ellas como abrir una puerta, una oportunidad a ver y sentir cosas”. Dos años después, trabajando en un instituto de Palencia, “sola, solísima”, y con la oposición en el horizonte, “me volvió esa idea de dar una oportunidad a niños y niñas de mis futuras aulas de Primaria para enseñarles diferentes cosas a través de la música”.

La autora no quería escribir una obra, sino tener un marco contextual con el que trabajar valores a través de la música en las aulas en las que ejerce como profesora de Primaria

“Y todo empezó con el segundo capítulo del libro, que es el que habla de Uganda y es en parte autobiográfico”, para contarles a menores de aquí cómo es la cultura de allí. Fueron surgiendo después otras historias y, sin más pretensión que tener un guión para “trabajarlo en diferentes momentos del curso”, Cristina empezó a ordenarlo con un hilo conductor y “unos personajes que crecían conmigo”.

Su madre —“en la que confío mucho porque tiene una forma de ver el mundo que me fascina”— fue de las primeras en saber que estaba gestándose, pero también su pareja, el percusionista ferrolano Sergio Sande, que se encarga además de las ilustraciones del libro, y por supuesto su hermana, que le dio el último espaldarazo.

“A mis amigas les di la sorpresa cuando esto llevaba ya dos años en mi ordenador”, expresa, reiterando que “no tenía intención de hacer nada más que un marco contextual para trabajar y que me sirviera para defender mi propuesta cuando fui a la oposición; de hecho, fue muy duro el proceso porque es algo muy personal. Desde que ya está en librerías fue como desprenderme de Luz [la protagonista], que para mí fue muy importante”.

La compañía de Dúa

Desde la sensibilidad y el compromiso social, Cristina se emociona al recordar, por ejemplo, el capítulo sobre Palestina que “está contado desde aquí, las ventanas se abren desde el colegio de las dos niñas protagonistas y hay un contexto que ayuda a trabajar un poco este tema, que es un deber. Y, bueno, hice una canción —porque el libro tiene varias composiciones propias—, la más importante para mí, que sigo sin ser capaz de cantarla”.

Ella, que llegó este curso al centro ubicado en Recimil, se encontró con una acogida “espectacular” del claustro cuando les trasladó —después de semanas de dudas y de pelearse con un síndrome de la impostora “que me atacó por todas partes”— que también era ella la autora de literatura infantojuvenil de Ferrol que llevaban tiempo buscando para la dinamizar la lectura.

“Convirtieron a la mascota de una de las protagonistas —Dúa, el dragón “que también que acompañó a mí en este viaje”— en la del propio centro e incluso la biblioteca se llama ‘Bibliodúa’; le hicimos una canción y es ahora un elemento clave para que sea un espacio atractivo para todas y todos y acudan de forma más natural”.

Un espectáculo sensorial

En África, la autora no solo sintió que “estaba donde tenía que estar”, sino también que “aprendía todos los días y me llenaba de todo aquello de lo que me había vaciado la carrera musical profesional, que es muy sacrificada y está llena de egoísmo, competitividad, todo lo que yo no era”.

A estos valores, en auge por el neoliberalismo imperante, Cristina los combate letra a letra y nota a nota: “Lo he hecho para todo el mundo, pero es un libro para la infancia, no para adultos. Yo confío muchísimo en los niños y niñas, en su empatía, los mayores no quieren ni escuchar”, advierte.

“Hay varios elementos transversales: la justicia social, el feminismo, el amor, la amistad, la bondad, la seguridad, la dignificación de las culturas y la música, que me llevó a poner todo esto en palabras”, enumera, añadiendo que otra parte importante son “las ventanas, que te permiten ver y sentir el mundo de otra manera; la protagonista tiene una condición física menos común para que los niños y niñas tuviesen siempre presente que la vida puede ser de muchas maneras y que de muchas maneras puede ser una vida muy digna, muy buena y muy vivida”.

La cita de este sábado 3 de enero, a las 12.30 horas y con acceso libre —si se desea, se pueden adquirir ejemplares allí—, no va a ser la típica presentación, sino que la autora y Sande mezclarán palabras, músicas “e incluso una llamada a la percepción táctil y olfativa” para “experimentar, imaginar y reflexionar” sin que la edad ni los ojos importen demasiado en este viaje entre culturas.