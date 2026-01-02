Mi cuenta

Ferrol

Chamorro vuelve a ser el destino de caminantes y corredores el 1 de enero

Los paseos marítimos de la ciudad estuvieron repletos de deportistas

Redacción
02/01/2026 00:09
Subida a Chamorro Año Nuevo 1 enero Club de montaña
Parte de los caminantes que fueron a la cita del Club de Montaña
Jorge Meis
Las peregrinas italianas que comenzaron este jueves temprano su Camiño Inglés no eran las únicas que se iban a pegar la primera caminata de 2026 y un año más, desde el Club Montaña Ferrol-Alpinista Abrente repitieron su tradicional subida a Chamorro con final más que feliz. 

Ganando adeptos en cada edición a pesar del frío, un centenar de personas de todas las edades acudieron a la llamada de la entidad ferrolana, cuya convocatoria partía a las 11.15 horas de FIMO para ascender a la ermita y compartir ruta con corredores y otras muchas personas que han consolidado la zona como destino incuestionable para empezar bien la anualidad.

No obstante, el recorrido no terminaba junto a Nuestra Señora del Nordés, sino que completó unos 10 kilómetros para concluir en el local social de A Cabana donde se degustaron los callos solidarios preparados en El Choyo de Esteiro y cuya recaudación se destinó a Manos Unidas

Búscate en las mejores imágenes de la multitudinaria subida a Chamorro del Club de Montaña

Subida a Chamorro Año Nuevo 1 enero Club de montañaVer más imágenes

Asimismo, los paseos marítimos de la ciudad estuvieron repletos de deportistas, quién sabe si alguno de ellos o ellas estaba empezando a cumplir con buen pie su propósito de Año Nuevo. 

Gente caminando, pero también corriendo, patinando y en bicicleta se cruzaban con paseantes que disfrutaban de las primeras horas de la jornada con sus mascotas, aprovechando a sabiendas de que —como se cumplió más tarde— la lluvia iba a hacer acto de presencia tiempo después.

