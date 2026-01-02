Catorce marcas y diez horas de “pop up” para el primer sarao de Filispín en Ferrol

Marta, Ana, Lola y Yasmina al lado de la puerta lateral del Parador por donde se accederá al evento Daniel Alexandre

“Esto no es algo temporal, vinimos para quedarnos”. Esta es la declaración de intenciones de Filispín PopUp, una plataforma con ADN ferrolano que impulsan cinco jóvenes diseñadoras y que celebrará su puesta de largo con un mercado efímero en el Parador de Turismo este domingo 4 de enero de 11.00 a 21.00 horas.

Yasmina Martínez (Marto), Lola González (Marea Sunset), Marta Corral (15.405), Ana de la Muela (Meraki Brand) y Ana Álvarez (Goiaba Studio) están detrás de una iniciativa que tiene un doble objetivo: promover espacios en los que mostrar el talento y el arte locales e impulsar el emprendimiento juvenil.

Aunque dos de ellas habían hecho la comunión juntas, lo cierto es que estas chicas con edades comprendidas entre los 22 y los 25 años se conocieron en los “markets”, citas que proliferan en ciudades cercanas como A Coruña, pero que no suelen organizarse en Ferrol.

“No hay nadie aquí que organice cosas ni piense en la gente joven que está intentando emprender y necesita visibilidad”

“Coincidimos todas a principios de diciembre en un evento y, como siempre estábamos diciendo que no había nada así aquí, creamos un grupo de WhatsApp esa misma tarde y al día siguiente ya teníamos alquilado el local”, rememoran, valorando que se decantaron por el emblemático inmueble ubicado en los Jardines de San Francisco porque es espacioso —ocuparán la planta baja entera, con acceso por el lateral izquierdo— y está en el corazón del barrio de A Magdalena: “Es un sitio icónico, muy guay”, añaden.

MartoBags, bolsos que aúnan la cultura gallega y la marroquí Más información

¿Y el nombre, de dónde sale? “Uf, de una lluvia de ideas... Fue un mezcladillo, pero era nuestra primera idea que después descartamos y finalmente elegimos. Queríamos algo muy ferrolano, pero teníamos la sensación de que todas las palabras de Ferrol estaban cogidas”, analizan, trasladando que “Filispín es conocido por todo el mundo y nos da mucho juego”.

El programa

El “pop up” abrirá sus puertas a las 11.00 y su actividad se prolongará hasta las 21.00 horas, con la posibilidad de pasarse el día entero en las instalaciones o realizar varias visitas a lo largo de la jornada. Habrá un total de catorce marcas cuyas creaciones se podrán adquirir allí mismo.

Así, además de las cinco de las impulsoras del “market”, también estarán Betrayed, Galoa, Farfalla Joyas, Chavs, Nómadas 24/7, Pegada Barefoot, Mandylu, Waves y Mocco Experience.

“El evento no es solo para jóvenes, animamos a todo el público a acercarse porque va a estar muy guay y apoyarán al comercio local”

A mayores, la propuesta incluye mucho más a lo largo del día, empezando por una sesión vermú de 13.00 a 15.00 horas de la mano de DJ Adrián Díaz y siguiendo por un “tardeo” con los Hermanos Ramos. Asimismo, Martin 0ne se encargará de exhibir su arte en directo pintando uno de sus cuadros durante el evento. El acceso es libre.

Más espacios

“Mezclamos un poco todo porque queríamos meter a las personas jóvenes de Ferrol, cada una con su rama y su arte, mezclarlas en un espacio donde buscamos darles visibilidad a todo tipo de cosas, no solo centrarnos en gente como nosotras que tenga su marca y quiera vender sus productos. No, cualquier propuesta que quiera exhibir lo que hace es bienvenida”, avanzan desde Filispín, valorando que en la ciudad faltan “muchísimos espacios para mostrar el talento emergente”.

Ellas, que compaginan sus proyectos con formaciones tan diversas como la de Arquitectura, Diseño de Moda, Educación Infantil o Enfermería, además de profesiones como la de comercial, consideran que aquí “no hay nadie que organice cosas ni piense en la gente joven que está intentando emprender y necesite visibilidad” y por eso comienza este “movimiento, Filispín, desde donde iremos programando distintas actividades en diferentes lugares”, citas que se desvelarán, a su debido tiempo, en su cuenta de Instagram.

Pero antes, de cara a este domingo, animan al público de todas las edades a acudir: “No es solo para jóvenes; que vengan y apoyen al comercio local, que va a estar muy guay”.