Un millar de ferrolanos participan en el ensayo clínico Sincigal

Se trata de evaluar la reducción de las hospitalizaciones por el virus respiratorio sincitial en adultos

Redacción
01/01/2026 21:56
Imagen de una campaña de vacunación
Cedida
Más de un millar de personas residentes en Ferrolterra han formalizado su participación en el ensayo Sincigal, un estudio pionero que el Servizo Galego de Saúde puso en marcha el pasado 20 de noviembre para evaluar la reducción de las hospitalizaciones provocadas por el Virus Respiratorio Sincitial –VRS– entre la población adulta tras la administración de una vacuna.

La cifra es aún provisional, puesto que el plazo para apuntarse –deben ser mayores de edad– finaliza todavía el día 31 de este mes.

Quien esté interesado en formar parte de este ensayo puede obtener información en alguno de los centros implicados. En el caso del Área Sanitaria de Ferrol son, además del hospital Arquitecto Marcide, los centros de salud Fontenla Maristany y Caranza, en Ferrol; y los ambulatorios de Ortigueira, San Sadurniño, Pontedeume, Cedeira, Cabanas, Cerdido y As Pontes.

Además, existe un punto de atención que no requiere cita previa en la planta baja de las Consultas Externas del CHUF, en horario de 15.30 a 19.30 de lunes a viernes.

El VRS alcanzó una tasa de positividad del 5,7% la última semana de diciembre manteniendo así una tendencia ascendente en toda Galicia. Por áreas sanitarias, sin embargo, Ferrol no está entre las más afectadas –por número de ingresos–, una posición que comparten las de Vigo (29), Santiago de Compostela e Barbanza (26) y Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, con 17 hospitalizaciones. 

