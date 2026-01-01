Un error de cálculo obliga a aplazar la compra de la nueva sede de la Diputación en Ferrol

Valentín González Formoso, en las Conversas no Parador Daniel Alexandre

La adquisición de un inmueble con el que poder ampliar los servicios que presta la Diputación de A Coruña a la comarca de Ferrolterra se demorará un poco más de lo previsto inicialmente, cuando el presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, anunció el proyecto en su última participación en las “Conversas no Parador”, el pasado mes de noviembre.

Así, los servicios técnicos de la Diputación han decidido resolver la licitación tras haberse detectado “unha incoherencia entre o informe de valoración pericial e o presuposto por metro cadrado que se establece no prego de prescricións técnicas que se trasladou ao de cláusulas administrativas, e que representa un erro no cálculo do valor estimado do contrato”.

En ese sentido, el proceso se retomará, con las correcciones pertinentes, en las próximas semanas. La Diputación prevé invertir en esta compra alrededor de 930.000 euros, con impuestos incluidos.