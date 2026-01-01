“Sold out” para La Indirigible en La Room, que recibe a los Reyes con el mestizaje de Sr. X

Hace escasos días, La Indirigible también agotó las entradas en La Room @andresbittercan

Después de una Nochevieja en la que se turnaron cinco DJ’s en la cabina de La Room, la sala vuelve a abrir con tan solo un día de descanso de por medio para dar la bienvenida a un proyecto local que no pierde tirón. A escasas fechas de distancia con el anterior concierto, La Indirigible vuelve a agotar todas las entradas para su concierto del sábado y abre paso a otra popular banda de Ferrolterra, Sr. X.

La fusión explosiva de géneros como el ska, el soul, el R&B o el reggae que caracteriza el repertorio de Sr. X son garantía de éxito para esta agrupación y de fiesta para el público, que recordará conciertos inolvidables como los ofrecidos en el barrio que vio nacer al proyecto en 2015, Canido.

Con un equipo formado por Tania Redondo (voz), Mon Ibáñez (guitarra), Sonic (bajo), Gelocho (batería), Rubo Ferreira (trompeta), Fausto Escrigas (saxo tenor) y Esteban Barcia (trombón), esta noche de Reyes Magos, el lunes 5, a las 23.30 horas, empezará a sonar en La Room una selección de temas clásicos y actuales con el claro objetivo de poner a bailar a los presentes.

Las personas interesadas pueden adquirir sus entradas por anticipado en el café Sevilla o en la propia sala, que abrirá las puertas 15 minutos antes del inicio del concierto.