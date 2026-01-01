Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ruta familiar para conocer los petroglifos de Chamorro

Será este sábado a las 16.00 horas

Redacción
01/01/2026 21:43
Imagen de una actividad anterior del colectivo
Imagen de una actividad anterior del colectivo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El colectivo Bricarmos de la asociación cultural Artábria organiza para mañana sábado una nueva actividad para un público familiar y al aire libre. Se trata de una ruta para conocer los petroglifos de Chamorro que se desarrollará por la tarde, a partir de las 16.00 horas.

Las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente llamando al número de teléfono 617 815 502 –preguntar por Antía– o escribiendo un correo electrónico a la dirección bricarmos@gmail.com. Por una vía u otra recibirán información sobre la actividad, aunque la entidad impulsora ya ha publicado algunas recomendaciones necesarias: calzado cómodo, agua y merienda.

Bricarmos nació en septiembre de 2023 con el objetivo de “visibilizar que en Ferrol continúa a haber crianzas galegofalantes”, y “reivindicar o dereito a medrar en galego”. El colectivo explicaba entonces que en un “contexto de minorización como o actual, non chega con ser a lingua materna das crianzas. Para que o galego poida florecer, é preciso transformalo en lingua fraterna, de socialización, de xogo e aprendizaxe entre os pares”. Es por este motivo que ha impulsado en octubre el Día da Crianza Galegofalante “en memoria do acto en que se empregou por primeira vez a lingua galega na oratoria no actual concello de Ferrol”.

Fue, en concreto, el 4 de octubre de 1908 en un acto que contó con la asistencia de un millar de personas en la orilla del río Sardiña, en Serantes. Entonces, el ferrolano Rodrigo Sanz y el sadense Lugrís Freire, dirigentes de Solidariedade Galega, protagonizaron un acto en el que también hacían proselitismo del sindicalismo agrario. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Año Nuevo 1 Enero

El primer chapuzón del 2026 en Doniños, para valientes
Marta Corral
Víctor Vázquez, durante un partido de esta temporada

Víctor Vázquez, entrenador auxiliar del Pontevedra: “Este Pontevedra compite bien en todos los duelos”
Juan Quijano
Parque Ferrandiz Esteiro

Civis Global realizará la reforma integral de la plaza Ferrándiz que promueve la Diputación con fondos europeos
Redacción
Conversas no Parador Valentín Formoso presidente da Diputación da Coruña

Un error de cálculo obliga a aplazar la compra de la nueva sede de la Diputación en Ferrol
Redacción