Ruta familiar para conocer los petroglifos de Chamorro

Imagen de una actividad anterior del colectivo Cedida

El colectivo Bricarmos de la asociación cultural Artábria organiza para mañana sábado una nueva actividad para un público familiar y al aire libre. Se trata de una ruta para conocer los petroglifos de Chamorro que se desarrollará por la tarde, a partir de las 16.00 horas.

Las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente llamando al número de teléfono 617 815 502 –preguntar por Antía– o escribiendo un correo electrónico a la dirección bricarmos@gmail.com. Por una vía u otra recibirán información sobre la actividad, aunque la entidad impulsora ya ha publicado algunas recomendaciones necesarias: calzado cómodo, agua y merienda.

Bricarmos nació en septiembre de 2023 con el objetivo de “visibilizar que en Ferrol continúa a haber crianzas galegofalantes”, y “reivindicar o dereito a medrar en galego”. El colectivo explicaba entonces que en un “contexto de minorización como o actual, non chega con ser a lingua materna das crianzas. Para que o galego poida florecer, é preciso transformalo en lingua fraterna, de socialización, de xogo e aprendizaxe entre os pares”. Es por este motivo que ha impulsado en octubre el Día da Crianza Galegofalante “en memoria do acto en que se empregou por primeira vez a lingua galega na oratoria no actual concello de Ferrol”.

Fue, en concreto, el 4 de octubre de 1908 en un acto que contó con la asistencia de un millar de personas en la orilla del río Sardiña, en Serantes. Entonces, el ferrolano Rodrigo Sanz y el sadense Lugrís Freire, dirigentes de Solidariedade Galega, protagonizaron un acto en el que también hacían proselitismo del sindicalismo agrario.