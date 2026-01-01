Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Matilda, en la calle Real, gana el concurso de escaparates comerciales de Navidad de Cites

El jurado destacó su originalidad

Redacción
01/01/2026 22:14
El concejal Javier Díaz entregó el diploma a la propietaria del establecimiento
El concejal Javier Díaz entregó el diploma a la propietaria del establecimiento
La tienda de ropa y complementos Matilda, en el número 119 de la calle Real, es la ganadora de la segunda edición del concurso de escaparate comercial de Nadal que organiza el Centro de Iniciativas Turísticas, Económicas e Sociais –Cites– de Ferrol. El jurado, integrado por representantes de la entidad y de las asociaciones de comerciantes de la ciudad, así como dos profesionales especializados en escaparatismo, eligieron la propuesta del establecimiento de Rebeca Carnero por la originalidad desplegada, con “unha decoración que tamén enche todo o espazo con coidados adornos que xorden da imaxinación da súa propietaria”.

Matilda, explica Cites, ofrece a las mujeres “un gran surtido de moda en constante renovación, pero co foco posto sobre todo na xente nova e no público adulto ao que lle gusta vestir de forma máis desenfadada”.

El concejal de Promoción Económica, Javier Díaz Mosquera, entregó el premio el día de Fin de Año. Consiste en un diploma acreditativo, así como en vales descuento de 10 euros para repartir entre su clientela y aplicarlos en las compras que realicen antes de que acabe el presente mes de enero.

Cites organiza esta actividad con la colaboración del Concello de Ferrol. 

