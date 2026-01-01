Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Manuel, el primer bebé del 2026 en Ferrolterra, es vecino de Narón

Su madre, Cristina, no olvidará nunca esta Nochevieja

Redacción
01/01/2026 12:16
Imagen de recurso de los pies de un bebé
Imagen de recurso de los pies de un bebé
Pixabay
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Mucho más madrugador que los últimos dos años, cuando hubo que esperar hasta el día siguiente para dar la noticia, ha llegado Manuel al mundo, el primer bebé nacido en el Área Sanitaria de Ferrol este recién estrenado 2026.

El pequeño nació en el hospital Arquitecto Marcide a las 5.45 horas de este 1 de enero y pesó 3,435 kilos. Su madre, Cristina, vecina de Narón, recordará por siempre esta inusual pero feliz Nochevieja que ha vivido rodeada del personal sanitario.

Por su parte, en el conjunto de Galicia, la pionera en asomarse al mundo estrenando año ha sido Coral Conde Cid, nacida en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense a las 00.00 horas, colgándose también la medalla de ser una de las primeras de España.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de archivo de una intervención en la zona debido a un incendio declarado en Sogarisa

Levantado el perímetro de seguridad en As Somozas por un posible vertido tóxico
Redacción
Receta de guiso de choupa

Receta | Guiso de choupa
Redacción
Álvaro Ramón, recogiendo el premio Jugador Estrella Galicia de diciembre

El Racing de Ferrol vuelve a concentrarse
Juan Quijano
Mina de Cobarradeiras Cobas

El patrimonio cultural de Ferrolterra puede descubrirse ahora con una aplicación que usa realidad aumentada e IA
Rita Tojeiro Ces