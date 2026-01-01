Manuel, el primer bebé del 2026 en Ferrolterra, es vecino de Narón

Imagen de recurso de los pies de un bebé Pixabay

Mucho más madrugador que los últimos dos años, cuando hubo que esperar hasta el día siguiente para dar la noticia, ha llegado Manuel al mundo, el primer bebé nacido en el Área Sanitaria de Ferrol este recién estrenado 2026.

El pequeño nació en el hospital Arquitecto Marcide a las 5.45 horas de este 1 de enero y pesó 3,435 kilos. Su madre, Cristina, vecina de Narón, recordará por siempre esta inusual pero feliz Nochevieja que ha vivido rodeada del personal sanitario.

Por su parte, en el conjunto de Galicia, la pionera en asomarse al mundo estrenando año ha sido Coral Conde Cid, nacida en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense a las 00.00 horas, colgándose también la medalla de ser una de las primeras de España.