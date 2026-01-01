Mi cuenta

Diario de Ferrol

Los tres “ferroles” del Año Nuevo: juerguistas, deportistas y operarios de Urbaser

De nuevo, el primer día de enero cruzó a trabajadores con los que regresaban a casa o empezaban el Camiño Inglés

Marta Corral
Marta Corral
01/01/2026 20:29
Año Nuevo 1 Enero
Una de las pandillas que llegó a casa después del amanecer
Jorge Meis
Ferrol, ciudad de contrastes, también para recibir al Año Nuevo. En las primeras horas de este jueves, como cada primero de enero, convivieron durante unas horas las personas más dispares: aquellas que estaban exprimiendo las últimas horas de la juerga de Nochevieja, las que salían con sus mascotas para darles el primer paseo de la jornada, las que se calzaban los tenis para subir a Chamorro y, por supuesto, las que tenían que trabajar, de forma especial la plantilla de Urbaser. 

Afortunadamente, como confirmó el Concello, “no hubo incidencias destacadas”, pero de nuevo, la calle Magdalena amaneció con la huella de la “batalla” nocturna que se había librado allí horas antes, con miles de jóvenes abarrotando la principal vía de marcha de la ciudad entre los y las que fueron a fiestas privadas y quienes se movieron con libertad por los bares abiertos. 

Año Nuevo 1 Enero
Trabajadores de Urbaser afanándose en la calle Magdalena
Jorge Meis

En ellos, tuvieron que refugiarse más de una vez del frío, puesto que se registraron temperaturas especialmente bajas. Con todo, en esta ocasión, advertían los integrantes del operativo de limpieza, fue algo menor la cantidad de basura retirada en la zona. 

Del centro a Curuxeiras

En paralelo, por la cuadrícula desfilaban pandillas de retirada. Algunas chicas, como también suele ser habitual, con los tacones en la mano y los pies descalzos por el adoquín. Otros jóvenes, todavía con todo tipo de atrezzo “findeañero” en sus caras y cabezas, iniciaban la misión casi imposible de tomarse ya un chocolate con churros en Ferrol tal día como este, puesto que los lugares habituales ya hace años que decidieron no abrir sus puertas en la primera mañana del año. 

Galería

De A Magdalena a Doniños pasando por Curuxeiras: las mejores imágenes del Año Nuevo en Ferrol

Año Nuevo 1 EneroVer más imágenes

Una fecha, cuando menos, peculiar en la que nadie cuestiona el hecho de remolonear, pero que hay quien aprovecha para todo lo contrario, como las dos turistas italianas que decidieron empezar este jueves el Camiño Inglés

Desde Curuxeiras, kilómetro cero, ambas arrancaban la primera etapa hacia Compostela bien abrigadas y con divertidas diademas que felicitaban el año al resto de peregrinos que se cruzasen con ellas.

