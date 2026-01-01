Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Reconocimiento

Homenaje en Almería a la ferrolana Chelo Loureiro por trabajar la inclusividad en sus producciones

La gala de clausura del festival de cortos Gallo Pedro hizo Madrina de Honor a la creadora local en el día más corto del año

Redacción
01/01/2026 20:49
A la cineasta ferrolana Chelo Loureiro le entregó el premio como Madrina de Honor la alcaldesa de Almería
A la cineasta ferrolana Chelo Loureiro le entregó el premio como Madrina de Honor la alcaldesa de Almería
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Coincidiendo, en forma de símil, con el día más corto del año, se celebró en Almería la gala de clausura del Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro, que organiza la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca. Este evento, que se desarrolló a lo largo de tres meses, despidió su XII edición rindiendo homenaje a la productora y directora ferrolana Chelo Loureiro, que fue nombrada Madrina de Honor.

“Todos y todas somos discapacitados, lo que sucede es que unas son visibles y otras no. Mi hermana mayor tenía una discapacidad y para mí era normal verla en una silla de ruedas”, relata la ganadora de cuatro premios Goya y de la Medalla de Oro a las Bellas Artes, que recibió el reconocimiento de mano de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

“Cuando salimos a la calle me di cuenta de que no nos trataban igual y pensé que eran los demás los discapacitados. Las personas con una discapacidad visible tenéis la suerte de que podéis ver a los que disimulan la discapacidad y debéis tener compasión con ellos. Porque todos somos diferentes, cada uno con nuestras capacidades. Y eso lo he reflejado en el cine que he producido”, continuó Loureiro en su intervención.

El acto sirve para poner punto final a un programa completo que incluyó coloquios, una exposición, cinefórum, conferencias a alumnado escolar, talleres, un curso formativo y escape room, entre, sobre todo, mucho cine.

Galardones

De los más de 50 trabajos presentados, se decidió otorgar el máximo premio, dotado con 1.000 euros, a “Abril, hoy no es invierno”, el cortometraje con guión y dirección de Mabel Lozano que ya ostenta el título a Mejor Corto Inclusivo, que fue proyectado en la gala, de la misma manera que los demás galardonados.

“Se merece el primer premio por cómo desarrolla, con tanta tensión, la doble exclusión de ser mujer y tener una discapacidad. Es una gran obra que sostiene todo el discurso a través de un guion excelente y una dirección espléndida, retratando la cruda realidad de una mujer con parálisis”, valoró el jurado.

A continuación, se entregaron los premios al Mejor Guión Inclusivo (Mikel González Beorlegui por “Antón”), Creación Audiovisual Andaluza (personas usuarias de Aspapros por “Duelo interior”), Mejor Corto Almeriense (IES Albaida y Alsasido-Down Almería por “Como siempre”, que también recibió el Premio del Público), Mejor Dirección (Luis Arrojo por “Marciano García”) y Mejor Interpretación de la Discapacidad (Paco Valle, por su papel en “¡Olé Paco!”).

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Año Nuevo 1 Enero

El primer chapuzón del 2026 en Doniños, para valientes
Marta Corral
Víctor Vázquez, durante un partido de esta temporada

Víctor Vázquez, entrenador auxiliar del Pontevedra: “Este Pontevedra compite bien en todos los duelos”
Juan Quijano
Parque Ferrandiz Esteiro

Civis Global realizará la reforma integral de la plaza Ferrándiz que promueve la Diputación con fondos europeos
Redacción
Conversas no Parador Valentín Formoso presidente da Diputación da Coruña

Un error de cálculo obliga a aplazar la compra de la nueva sede de la Diputación en Ferrol
Redacción