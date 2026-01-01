Homenaje en Almería a la ferrolana Chelo Loureiro por trabajar la inclusividad en sus producciones

A la cineasta ferrolana Chelo Loureiro le entregó el premio como Madrina de Honor la alcaldesa de Almería Cedida

Coincidiendo, en forma de símil, con el día más corto del año, se celebró en Almería la gala de clausura del Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro, que organiza la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca. Este evento, que se desarrolló a lo largo de tres meses, despidió su XII edición rindiendo homenaje a la productora y directora ferrolana Chelo Loureiro, que fue nombrada Madrina de Honor.

“Todos y todas somos discapacitados, lo que sucede es que unas son visibles y otras no. Mi hermana mayor tenía una discapacidad y para mí era normal verla en una silla de ruedas”, relata la ganadora de cuatro premios Goya y de la Medalla de Oro a las Bellas Artes, que recibió el reconocimiento de mano de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

“Cuando salimos a la calle me di cuenta de que no nos trataban igual y pensé que eran los demás los discapacitados. Las personas con una discapacidad visible tenéis la suerte de que podéis ver a los que disimulan la discapacidad y debéis tener compasión con ellos. Porque todos somos diferentes, cada uno con nuestras capacidades. Y eso lo he reflejado en el cine que he producido”, continuó Loureiro en su intervención.

El acto sirve para poner punto final a un programa completo que incluyó coloquios, una exposición, cinefórum, conferencias a alumnado escolar, talleres, un curso formativo y escape room, entre, sobre todo, mucho cine.

Galardones

De los más de 50 trabajos presentados, se decidió otorgar el máximo premio, dotado con 1.000 euros, a “Abril, hoy no es invierno”, el cortometraje con guión y dirección de Mabel Lozano que ya ostenta el título a Mejor Corto Inclusivo, que fue proyectado en la gala, de la misma manera que los demás galardonados.

“Se merece el primer premio por cómo desarrolla, con tanta tensión, la doble exclusión de ser mujer y tener una discapacidad. Es una gran obra que sostiene todo el discurso a través de un guion excelente y una dirección espléndida, retratando la cruda realidad de una mujer con parálisis”, valoró el jurado.

A continuación, se entregaron los premios al Mejor Guión Inclusivo (Mikel González Beorlegui por “Antón”), Creación Audiovisual Andaluza (personas usuarias de Aspapros por “Duelo interior”), Mejor Corto Almeriense (IES Albaida y Alsasido-Down Almería por “Como siempre”, que también recibió el Premio del Público), Mejor Dirección (Luis Arrojo por “Marciano García”) y Mejor Interpretación de la Discapacidad (Paco Valle, por su papel en “¡Olé Paco!”).