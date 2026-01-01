Mi cuenta

Diario de Ferrol

El primer chapuzón del 2026 en Doniños, para valientes

Las playas y los paseos marítimos estuvieron muy concurridos este primer día del año

Marta Corral
Marta Corral
01/01/2026 23:58
Año Nuevo 1 Enero
Una de las valientes que se dieron el primer baño del año
Jorge Meis
Otro de los escenarios habituales de Año Nuevo son las playas y, más concretamente, la de Doniños, que suele ser la primera opción de quien tiene “mono” de salitre y necesitaba arrancar el 2026 lo más cerca posible del mar. 

De hecho, si en la última jornada de 2025 se sucedieron baños y surf, en la de este jueves no iba a ser menos aunque el agua estaba a unos poco apetecibles 14 grados. Sin embargo, más de una valiente se atrevió al chapuzón de la suerte mientras su perro la esperaba con el resto de la familia. 

Galería

De A Magdalena a Doniños pasando por Curuxeiras: las mejores imágenes del Año Nuevo en Ferrol

Año Nuevo 1 EneroVer más imágenes

No era la única mascota en el arenal ni mucho menos, puesto que puede ya enumerarse como una tradición ferrolana más eso de regalarle a los “peludos” de la casa un paseo playero el 1 de enero. Así, entre carreras, juegos y selfis transcurrió la mañana antes de reponer fuerzas en algunos de los pocos cafés abiertos en la ciudad.

