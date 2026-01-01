El primer chapuzón del 2026 en Doniños, para valientes

Una de las valientes que se dieron el primer baño del año Jorge Meis

Otro de los escenarios habituales de Año Nuevo son las playas y, más concretamente, la de Doniños, que suele ser la primera opción de quien tiene “mono” de salitre y necesitaba arrancar el 2026 lo más cerca posible del mar.

De hecho, si en la última jornada de 2025 se sucedieron baños y surf, en la de este jueves no iba a ser menos aunque el agua estaba a unos poco apetecibles 14 grados. Sin embargo, más de una valiente se atrevió al chapuzón de la suerte mientras su perro la esperaba con el resto de la familia.

Galería De A Magdalena a Doniños pasando por Curuxeiras: las mejores imágenes del Año Nuevo en Ferrol Ver más imágenes

No era la única mascota en el arenal ni mucho menos, puesto que puede ya enumerarse como una tradición ferrolana más eso de regalarle a los “peludos” de la casa un paseo playero el 1 de enero. Así, entre carreras, juegos y selfis transcurrió la mañana antes de reponer fuerzas en algunos de los pocos cafés abiertos en la ciudad.