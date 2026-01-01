El Área Sanitaria adjudica por 60.000 euros el mobiliario para las futuras Urgencias del Marcide

Acceso actual de Urgencias del Marcide Emilio Cortizas

Cerca de 60.000 euros invertirá el Área Sanitaria para el equipamiento de las futuras Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol –CHUF–. El contrato contempla 386 elementos para el nuevo espacio entre armarios, mesas, cajoneras, sillas de diferentes tipos, bancos y mobiliario de vestuario también.

No es esta la única adjudicación que atañe al Área Sanitaria de Ferrol en las últimas semanas. Así, se ha contratado el suministro y la conmutación de red por más de 99.000 euros, además de la resolución del acuerdo marco para las TIC: 82 ordenadores destinados también a las Urgencias por un importe algo inferior a los 82.000 euros.

El Área explica que en este nuevo servicio hay un espacio destinado a los denominados “racks” de comunicaciones para garantizar el funcionamiento óptimo de los propios PC’s o los teléfonos.

Las nuevas urgencias estarán localizadas en la planta semisótano del edificio este, con entrada y salida a Irmandade Doadores de Sangue.